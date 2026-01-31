快訊

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

王祖賢59歲生日！今進駐小紅書：最珍貴的即是當下

陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因！船長收押了

聽新聞
0:00 / 0:00

北市爆今年首例漢他病毒 議員揭新動物之家驚變「米奇」樂園

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員陳宥丞指北立動物之家，鼠患嚴重，老鼠橫行。圖／陳宥丞提供
議員陳宥丞指北立動物之家，鼠患嚴重，老鼠橫行。圖／陳宥丞提供

北市大安區近日發生國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，一名70多歲長者從發病到離世僅短短8天。台北市議員陳宥丞今指出，台北的「動物之家老鼠猖獗，甚至有志工、民眾投訴被咬。對此，北市動保處指出，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。

陳宥丞指出，北市內湖動物之家，應該是毛小孩等待新家的避風港，竟長期鼠患肆虐，光天化日之下成群的老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體，在此惡劣環境，原本有意認養的民眾可能打退堂鼓，更導致志工被咬傷，還讓原本就緊繃的收容量能雪上加霜。

他說，這是很典型的破窗效應，當環境出現髒亂、鼠患無人處理，就會釋放出「這沒人管」的訊號；這不僅會加速環境惡化，更會讓外界對市府的動保決心產生不信任。

對此，北市動保處指出，北市動物之家中繼園區，因鄰近垃圾處理場，致鼠患問題持續無法根除，113年於園區內設置100組捕鼠器具進行物理性捕鼠，並定期巡檢更新餌料及加強物理捕鼠效果，也已全面設置金屬製飼料桶防止鼠患。

動保處表示，目前新建動物之家預計明年9月完工，對於飼料保存及垃圾存放亦有完整規畫，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。動保處也指出，因動物之家附近環境生態佳，擔憂損及環境或誤抓其他野生動物，除此以外，也擔心狗會誤食等狀況之下，目前先以杜絕食物來源控制此為主要處理方式。

北市動物之家全面設置金屬製飼料桶防止鼠患。圖／北市動保處提供
北市動物之家全面設置金屬製飼料桶防止鼠患。圖／北市動保處提供

動物之家 北市 老鼠 漢他病毒

延伸閱讀

延平北路三段凌晨封路施工沒通知 北市官員稱「非挖掘範圍」惹怒里長

【日本迪士尼商店 x GODIVA】夢幻巧克力甜點禮盒 2026情人節甜蜜上市

北市點名消費爭議黑名單 滿場娛樂、Klook上榜是因「老菸槍雙人組」

很多餘？霍諾德攀台北101中文配音上線 他一句話千人按讚：Netflix很貼心

相關新聞

北市爆今年首例漢他病毒 議員揭新動物之家驚變「米奇」樂園

台北市大安區近日發生國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，一名70多歲長者從發病到離世僅短短8天。台北市議員陳宥丞今指出，...

影／誰惡作劇？小浪貓頭上套啤酒罐難掙脫 搶救1家4口籲認養

嘉南藥理大學一名老師發現隔壁民宅屋頂有一隻小母貓頭上竟然套著啤酒罐、一直掙扎無法脫困，即使母貓和其他小貓想要幫忙也沒辦法...

小心狂犬病！帶病鼬獾逼近流浪犬餵養熱點 潛藏疫情風險

狂犬病是人畜共通致命傳染病，台灣主要傳播宿主鼬獾為主。嘉義縣家畜疾病防治所統計，去年查獲送驗20件鼬獾案例，其中5件呈現...

北港朝天宮清代進香旗修復驚見狗毛入布 疑絕跡神秘「白獅犬」

雲林縣北港朝天宮「北港進香」已被文化部指定為國家重要民俗，廟方為記錄進香歷史，獲文化部、雲林縣府補助，委由雲林科技大學團...

全台黑鳶族群突破千隻！「鷹你而生」見成效黑鳶穩定成長

農業部林業及自然保育署公布2025年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達 1,033隻，創下歷年調查新高；基隆深澳及瑞濱...

嘉義縣遊蕩犬失控...餵食者是否算飼主？動保法修訂引爭論

嘉義縣遊蕩犬問題惡化，近年不僅追咬民眾、危及長者學童安全，也頻傳侵擾農漁業、破壞生態，引爆民眾怒火。立委蔡易餘等提案修訂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。