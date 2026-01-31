聽新聞
北市爆今年首例漢他病毒 議員揭新動物之家驚變「米奇」樂園
台北市大安區近日發生國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，一名70多歲長者從發病到離世僅短短8天。台北市議員陳宥丞今指出，台北的「動物之家」老鼠猖獗，甚至有志工、民眾投訴被咬。對此，北市動保處指出，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。
陳宥丞指出，北市內湖動物之家，應該是毛小孩等待新家的避風港，竟長期鼠患肆虐，光天化日之下成群的老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體，在此惡劣環境，原本有意認養的民眾可能打退堂鼓，更導致志工被咬傷，還讓原本就緊繃的收容量能雪上加霜。
他說，這是很典型的破窗效應，當環境出現髒亂、鼠患無人處理，就會釋放出「這沒人管」的訊號；這不僅會加速環境惡化，更會讓外界對市府的動保決心產生不信任。
對此，北市動保處指出，北市動物之家中繼園區，因鄰近垃圾處理場，致鼠患問題持續無法根除，113年於園區內設置100組捕鼠器具進行物理性捕鼠，並定期巡檢更新餌料及加強物理捕鼠效果，也已全面設置金屬製飼料桶防止鼠患。
動保處表示，目前新建動物之家預計明年9月完工，對於飼料保存及垃圾存放亦有完整規畫，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。動保處也指出，因動物之家附近環境生態佳，擔憂損及環境或誤抓其他野生動物，除此以外，也擔心狗會誤食等狀況之下，目前先以杜絕食物來源控制此為主要處理方式。
