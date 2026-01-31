快訊

小心狂犬病！帶病鼬獾逼近流浪犬餵養熱點 潛藏疫情風險

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
狂犬病是人畜共通致命傳染病，台灣主要傳播宿主鼬獾為主。嘉義縣家畜疾病防治所統計，去年查獲送驗20件鼬獾案例，其中5件呈現陽性。圖／嘉縣家畜所提供
狂犬病是人畜共通致命傳染病，台灣主要傳播宿主鼬獾為主。嘉義縣家畜疾病防治所統計，去年查獲送驗20件鼬獾案例，其中5件呈現陽性，分布水上鄉南鄉村、竹崎鄉復金村與內埔村、中埔鄉三層村及大埔鄉，陽性率約0.25%。值得警惕的是，5件陽性有4件活動範圍接近市區流浪犬餵養熱點，潛藏跨物種傳播風險。

家畜所指出，流浪犬若與帶狂犬病病毒鼬獾接觸或咬傷，極可能造成病毒擴散，進一步威脅人類與其他動物安全，因此流浪犬管理與疫苗施打成為防疫關鍵環節。

鼬獾屬廣適應性物種，對棲地條件要求不高，中低海拔地區，都是牠們活動範圍。鼬獾為食肉目動物，但非強勢獵捕者，主要以蚯蚓、蝸牛等無脊椎動物為食，偶爾取食動物屍體，也會挖掘土壤昆蟲蚯蚓。擅長挖土不擅捕獵，連體型較小黃鼠狼都比牠更具獵捕能力。鼬獾為夜行性動物，肛門腺相當發達，遇到威脅時會分泌帶有強烈氣味的液體，若接觸人體皮膚可能產生灼熱感，屬於其自我防禦機制。

鼬獾並非高度攻擊性動物，活動範圍約2至10公頃間，領域性不強，範圍大小隨食物資源多寡而變化。旱作田與菜圃對鼬獾具吸引力。鼬獾為覓食會頻繁挖土，常將農民播種的作物翻出，造成農作損害，讓農民感到困擾。

家畜所提醒，依動物傳染病防治條例，未依規定為犬貓寵物施打狂犬病疫苗飼主，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，呼籲飼主務必定期帶寵物完成疫苗接種。

狂犬病風險來自鼬獾，呼籲民眾勿接觸、獵捕或飼養鼬獾，發現動物屍體立即通報防疫機關。提醒民眾勿棄養寵物，留意動物是否出現停止進食、不安、頻尿、畏光或攻擊性增加等異常行為，若有疑慮盡速通報。

若不慎遭動物抓咬傷，牢記「狂犬病4口訣」：「記」（保持冷靜、記住動物特徵）、「沖」（以大量清水與肥皂沖洗並消毒傷口）、「送」（速就醫評估是否接種疫苗）、「觀」（將咬人動物繫留觀察10日）。

