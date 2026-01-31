嘉義縣遊蕩犬失控...餵食者是否算飼主？動保法修訂引爭論

嘉義縣遊蕩犬問題惡化，近年不僅追咬民眾、危及長者學童安全，也頻傳侵擾農漁業、破壞生態，引爆民眾怒火。立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，引發部分動保人士愛媽反彈，討論在社群延燒。反對者批評修法打擊救援動物意願；但也有許多民眾支持修法納管，防遊蕩犬失控。

嘉縣家畜疾病防治所統計，透過精準捕捉專線通報肇事案件，家犬與遊蕩犬比例各約占一半，顯示放養、棄養及長期餵養行為，已成犬隻失控重要關鍵。家畜所去年對長期餵食超過10隻遊蕩犬吳姓婦人，裁罰8萬6千元，捕捉11隻犬安置。地方陸續傳出遊蕩犬闖入濕地追逐保育類黑面琵鷺、撕咬鵝群，甚至咬死豬隻事件，外界憂心恐成禽流感、非洲豬瘟及狂犬病等疫病傳播媒介。

面對爭議升溫，立委蔡易餘等提案修訂動物保護法，將「定時、定點餵食者」納入飼主責任範圍，引發部分動保人士愛媽士強烈反彈認為，餵養多出於減少犬隻飢餓與降低攻擊性，是協助穩定族群，而非製造問題；但許多農民居民則表態支持修法，認為遊蕩犬群聚失控已成事實，必須建立責任歸屬與管理機制，否則農損、生態衝擊與人身安全風險只會持續擴大。