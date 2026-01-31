聽新聞
嘉義縣遊蕩犬失控...餵食者是否算飼主？動保法修訂引爭論
嘉義縣遊蕩犬問題惡化，近年不僅追咬民眾、危及長者學童安全，也頻傳侵擾農漁業、破壞生態，引爆民眾怒火。立委蔡易餘等提案修訂動保法，將「定時定點餵食者」納管飼主責任，引發部分動保人士愛媽反彈，討論在社群延燒。反對者批評修法打擊救援動物意願；但也有許多民眾支持修法納管，防遊蕩犬失控。
嘉縣家畜疾病防治所統計，透過精準捕捉專線通報肇事案件，家犬與遊蕩犬比例各約占一半，顯示放養、棄養及長期餵養行為，已成犬隻失控重要關鍵。家畜所去年對長期餵食超過10隻遊蕩犬吳姓婦人，裁罰8萬6千元，捕捉11隻犬安置。地方陸續傳出遊蕩犬闖入濕地追逐保育類黑面琵鷺、撕咬鵝群，甚至咬死豬隻事件，外界憂心恐成禽流感、非洲豬瘟及狂犬病等疫病傳播媒介。
面對爭議升溫，立委蔡易餘等提案修訂動物保護法，將「定時、定點餵食者」納入飼主責任範圍，引發部分動保人士愛媽士強烈反彈認為，餵養多出於減少犬隻飢餓與降低攻擊性，是協助穩定族群，而非製造問題；但許多農民居民則表態支持修法，認為遊蕩犬群聚失控已成事實，必須建立責任歸屬與管理機制，否則農損、生態衝擊與人身安全風險只會持續擴大。
蔡易餘強調，「有愛心也要有責任」，長者遭咬傷、學生被追逐、農戶家禽受害，都是真實案例。修法重點並非處罰偶爾、臨時性餵食行為，而是針對長期定點餵養、造成犬群聚集，進而傷人或毀損財產的情況，讓餵養者需負擔民事責任，避免受害者求償無門。他並要求農業部強化源頭管理，包括落實晶片登記、飼主責任與棄養防制，從制度面減少新增流浪犬數量，保障動物生存權，必須兼顧民眾生命與財產安全。修法如何在動保與公共安全之間取得平衡，仍待社會持續對話。
