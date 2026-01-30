北市動物園年度健檢結果出爐 12歲大貓熊「圓仔」驚見長骨刺

台北市立動物園今天為12歲大貓熊「圓仔」兩年一度的例行性全身健康檢查。園方表示，影像檢查中於脊椎可見輕微骨刺形成，屬年齡與長期活動累積的常見變化，目前未影響活動能力與日常行為表現，將持續監測變化，整體依然是健康寶寶一枚。

動物園表示，此次健檢由動物園獸醫醫療團隊主責，與台灣大學獸醫學院、台大醫院麻醉部與牙科部，以及農業部畜產試驗所等專業團隊共同執行，透過跨領域合作全面掌握圓仔的健康狀況。

園方指出，健檢項目包含血液學與血液生化檢驗、X光影像檢查、腹腔與臟器超音波檢查、電腦斷層掃描（CT）、牙科全面檢查與洗牙護理，以及眼科專科檢查，從內科、外科到影像醫學進行全方位健康盤點。

動物園說，健檢結果顯示「圓仔」目前整體健康狀況良好，各主要器官功能與血液檢驗數值皆在理想範圍內，延續一貫的穩定健康狀態。牙齒部分可見因長期啃食行為造成的自然磨耗，屬正常生理現象，牙周與牙體結構整體健康，未見病理性變化；醫療團隊也感謝保育員平日持續落實口腔照護與行為管理，對維持牙齒健康扮演關鍵角色。

園方提到，影像檢查中於脊椎可見輕微骨刺形成，屬年齡與長期活動累積的常見變化，目前未影響活動能力與日常行為表現，醫療團隊將納入長期追蹤項目，持續監測變化情形。

動物園強調，動物透過定期健檢可在臨床症狀出現前即早掌握身體變化，這也是大型保育物種醫療管理的重要基礎。「圓仔」此次檢查過程皆平穩順利，未出現異常反應，後續將回到日常作息，持續由保育與獸醫團隊密切照護。