快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

北市動物園年度健檢結果出爐 12歲大貓熊「圓仔」驚見長骨刺

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
12歲大貓熊「圓仔」的牙齒可見因長期啃食行為造成的自然磨耗，屬正常生理現象。圖／台北市立動物園提供
12歲大貓熊「圓仔」的牙齒可見因長期啃食行為造成的自然磨耗，屬正常生理現象。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園今天為12歲大貓熊圓仔」兩年一度的例行性全身健康檢查。園方表示，影像檢查中於脊椎可見輕微骨刺形成，屬年齡與長期活動累積的常見變化，目前未影響活動能力與日常行為表現，將持續監測變化，整體依然是健康寶寶一枚。

動物園表示，此次健檢由動物園獸醫醫療團隊主責，與台灣大學獸醫學院、台大醫院麻醉部與牙科部，以及農業部畜產試驗所等專業團隊共同執行，透過跨領域合作全面掌握圓仔的健康狀況。

園方指出，健檢項目包含血液學與血液生化檢驗、X光影像檢查、腹腔與臟器超音波檢查、電腦斷層掃描（CT）、牙科全面檢查與洗牙護理，以及眼科專科檢查，從內科、外科到影像醫學進行全方位健康盤點。

動物園說，健檢結果顯示「圓仔」目前整體健康狀況良好，各主要器官功能與血液檢驗數值皆在理想範圍內，延續一貫的穩定健康狀態。牙齒部分可見因長期啃食行為造成的自然磨耗，屬正常生理現象，牙周與牙體結構整體健康，未見病理性變化；醫療團隊也感謝保育員平日持續落實口腔照護與行為管理，對維持牙齒健康扮演關鍵角色。

園方提到，影像檢查中於脊椎可見輕微骨刺形成，屬年齡與長期活動累積的常見變化，目前未影響活動能力與日常行為表現，醫療團隊將納入長期追蹤項目，持續監測變化情形。

動物園強調，動物透過定期健檢可在臨床症狀出現前即早掌握身體變化，這也是大型保育物種醫療管理的重要基礎。「圓仔」此次檢查過程皆平穩順利，未出現異常反應，後續將回到日常作息，持續由保育與獸醫團隊密切照護。

台北市立動物園今天為12歲大貓熊「圓仔」兩年一度的例行性全身健康檢查。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今天為12歲大貓熊「圓仔」兩年一度的例行性全身健康檢查。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園 圓仔 健檢 貓熊

延伸閱讀

《動物園》邵雨薇實習被操翻 王柏傑嚴格執教：清完犀牛糞再談夢想

專訪／白冰冰不健檢越過最忌諱的9 見胡瓜受挫曝兩次聯絡失敗內幕

日本歸還大貓熊 德國慕尼黑則將有2隻大貓熊「旅居10年」

中職／味全龍連續6年赴大林慈濟健檢 百名職員春訓前調理身心狀態

相關新聞

北市動物園年度健檢結果出爐 12歲大貓熊「圓仔」驚見長骨刺

台北市立動物園今天為12歲大貓熊「圓仔」兩年一度的例行性全身健康檢查。園方表示，影像檢查中於脊椎可見輕微骨刺形成，屬年齡...

工寮頻遭闖、上鎖冰箱被推倒 台灣黑熊遭捕獲將被送至深山

嘉義縣阿里山鄒族部落近日有台灣黑熊出沒，入侵工寮打開冰箱覓食，後來因冰箱上鎖，黑熊還氣得推倒冰箱，鄒族獵人協會在住家附近...

金魚也能求！新北彙整9家宮廟可幫愛寵點平安燈 參加系列活動可免費抽

農曆新年將至，不少民眾會走訪廟宇點燈祈福。新北市動保處整理共9家提供寵物平安燈服務的宮廟，讓飼主可為家中愛寵祈求新年平安...

創新高 去年全台黑鳶破千隻

農業部林業及自然保育署公布去年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達一○三三隻，創歷年調查新高。值得注意的是，基隆深澳及瑞...

創新高！2025年全台黑鳶族群突破千隻

農業部林業及自然保育署公布2025年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達1033隻，創歷年調查新高；基隆深澳及瑞濱一帶，...

走進森林當學生 奧萬大開課帶人聽鳥、找礦讀山林

為推廣生物多樣性保育與自然科學教育，奧萬大自然教育中心首度結合生物觀察與地質探究，推出「鳥語花香－鳥類調查研習班」及「礦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。