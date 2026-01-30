快訊

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

工寮頻遭闖、上鎖冰箱被推倒 台灣黑熊遭捕獲將被送至深山

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山鄒族部落近日遭台灣黑熊入侵，獵人協會設置安全套索，今天有黑熊踩中，將被送至深山地區。記者黃于凡／翻攝
阿里山鄒族部落近日遭台灣黑熊入侵，獵人協會設置安全套索，今天有黑熊踩中，將被送至深山地區。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣阿里山鄒族部落近日有台灣黑熊出沒，入侵工寮打開冰箱覓食，後來因冰箱上鎖，黑熊還氣得推倒冰箱，鄒族獵人協會在住家附近設置安全套索，沒想到今天有黑熊踩中套索，疑似就是翻冰箱的黑熊，林業及自然保育署嘉義分署獲報，將透過運輸籠將黑熊送至偏遠深山。

林業署嘉義分署今年接獲多起工寮遭黑熊侵擾的紀錄，主要集中於達邦、里佳、樂野地區，黑熊入侵菜園及工寮覓食，已進入人類生活範圍，腳印15公分判斷應為成年黑熊。因黑熊多次入侵，居民將冰箱上鎖，黑熊把冰箱推倒，還有天然蜂箱遭黑熊拖行啃食，只剩破碎蜂巢片。

為誘捕台灣黑熊，林業署嘉義分署以水果及蜂蜜設置誘捕籠，黑熊在誘捕籠周圍徘徊，但卻不進入取食，同時也請鄒族獵人協會協助，其中一名成員的家就是黑熊出沒點。協會成員指出，在住家周圍設置安全套索，沒想到今天黑熊踩中套索，成功將黑熊抓住，希望可以送往深山。

林業署嘉義分署表示，目前人員仍在處理中，聯繫農業部生物多樣性研究所派遣獸醫協助，麻醉後檢查健康狀況，將在黑熊身上加裝追蹤器，送至更遠的深山，先由車輛載運，再由人力搬運運輸籠，將黑熊送至合適地點，同時也會有獸醫師隨隊，確保黑熊身體健康。

台灣黑熊 冰箱 嘉義

延伸閱讀

阿里山黑熊出沒今年以來已有8起 嘉義分署籲民眾加強防範

黑熊連日夜訪阿里山工寮引發日本熊害疑慮 專家：保育見成效

台灣黑熊愛吃「七里香」 成花蓮首例侵擾部落送動物園個體

阿里山達邦黑熊連3天闖工寮搜刮冰箱 嘉義分署緊急啟動防患機制

相關新聞

影／台南鐵路地下化寫歷史一刻！永久軌正式接合 年底通車

台南鐵路地下化工程再創重要里程碑，繼去年10月完成東門陸橋南北側最後一段隧道結構工程後，今天順利完成永久軌全線軌道接合，...

春節連假9天湧返鄉車潮 嘉義山區易塞路段曝光行前規畫避車陣

春節連續假期2月14日至22日共9天，返鄉、旅遊與走春車潮可期。公路局雲嘉南區養護工程分局整合嘉義區監理所、南區公路新建...

闖工寮翻冰箱台灣黑熊落網 踩中套索將被送至深山生活

嘉義縣阿里山鄒族部落近日有台灣黑熊出沒，入侵工寮打開冰箱覓食，後來因冰箱上鎖，黑熊還氣得推倒冰箱，鄒族獵人協會在住家附近...

台灣燈會瑪利歐小提燈超搶手 不用旅遊也能領攻略曝光

2026台灣燈會3月3日登場，嘉義縣政府今年與任天堂公司合作，推出限量「瑪利歐？磚塊小提燈」引發熱議，也規畫遊戲體驗區、...

嘉市新設勞青處在退場大同技術學院揭牌 一站式服務勞工青年上路

嘉義市政府為因應勞動型態快速轉變與青年多元發展需求，上午在退場的大同技術學院綜合教學大樓，成立勞工及青年發展處（簡稱勞青...

影／幸福加倍 嘉市北香湖樂齡健康訓練場、西區寵物公園今啟用

嘉義市政府上午在北香湖公園舉辦「樂齡健康訓練場」、「西區寵物公園」啟用典禮，市長黃敏惠說，這不只是2項公共設施完成，象徵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。