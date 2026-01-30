工寮頻遭闖、上鎖冰箱被推倒 台灣黑熊遭捕獲將被送至深山

嘉義縣阿里山鄒族部落近日有台灣黑熊出沒，入侵工寮打開冰箱覓食，後來因冰箱上鎖，黑熊還氣得推倒冰箱，鄒族獵人協會在住家附近設置安全套索，沒想到今天有黑熊踩中套索，疑似就是翻冰箱的黑熊，林業及自然保育署嘉義分署獲報，將透過運輸籠將黑熊送至偏遠深山。

林業署嘉義分署今年接獲多起工寮遭黑熊侵擾的紀錄，主要集中於達邦、里佳、樂野地區，黑熊入侵菜園及工寮覓食，已進入人類生活範圍，腳印15公分判斷應為成年黑熊。因黑熊多次入侵，居民將冰箱上鎖，黑熊把冰箱推倒，還有天然蜂箱遭黑熊拖行啃食，只剩破碎蜂巢片。

為誘捕台灣黑熊，林業署嘉義分署以水果及蜂蜜設置誘捕籠，黑熊在誘捕籠周圍徘徊，但卻不進入取食，同時也請鄒族獵人協會協助，其中一名成員的家就是黑熊出沒點。協會成員指出，在住家周圍設置安全套索，沒想到今天黑熊踩中套索，成功將黑熊抓住，希望可以送往深山。

林業署嘉義分署表示，目前人員仍在處理中，聯繫農業部生物多樣性研究所派遣獸醫協助，麻醉後檢查健康狀況，將在黑熊身上加裝追蹤器，送至更遠的深山，先由車輛載運，再由人力搬運運輸籠，將黑熊送至合適地點，同時也會有獸醫師隨隊，確保黑熊身體健康。