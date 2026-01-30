金魚也能求！新北彙整9家宮廟可幫愛寵點平安燈 參加系列活動可免費抽

農曆新年將至，不少民眾會走訪廟宇點燈祈福。新北市動保處整理共9家提供寵物平安燈服務的宮廟，讓飼主可為家中愛寵祈求新年平安。動保處表示，市民憑文內9間宮廟的寵物平安燈收據，即可前往動保處免費施打狂犬病疫苗。

動保處彙整，包含新店福宸宮、板橋接雲寺、新莊慈祐宮、中和受鎮宮、三峽廣行宮、秀朗聖安宮、汐止下街福德宮、樹林濟安宮及三峽廣行宮，都有提供寵物平安燈服務。

汐止下街福德宮主任委員高睿勳表示，廟方因應信眾需求，自行設計寵物專屬平安燈與符令，並由虎爺將軍坐鎮守護，同時提供專業的寵物收驚服務。

高睿勳分享，點燈服務對象不限於犬貓，曾有飼主為金魚點燈祈福，充分體現寵物友善進步的精神。此外，不僅針對低收入戶家庭免費贈送寵物平安燈，每逢中元普渡亦設置專區超渡動物靈魂，達成對寵物生命每個階段的陪伴。

動保處表示，為鼓勵民眾認養犬貓，也迎接馬年到來，推出系列活動，2月19日初三於淡水天元宮活動現場成功認養者，即可獲得價值千元的認養嫁妝，並加碼贈送限量寵物平安燈1座，限額10盞。在2月2日至3月31日期間，於新北市轄區8間動物之家成功認養者，即可參加平安燈抽獎活動，共計24名。

為回饋廣大粉絲支持，只要在2月2日至3月31日，至新北市動保處FB貼文按讚，下方上傳毛寶貝照片、標註 2 位好友並留言指定口號「農系馬吉(攏是麻吉)，厚禮逗陣」，即有機會抽中汐止下街福德宮寵物平安燈共16名。

動保處表示，想領養毛孩的民眾，可以透過全台首創「AI寵物認養媒合系統」，從性格、體型到毛色，讓AI