創新高 去年全台黑鳶破千隻

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

農業部林業及自然保育署公布去年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達一○三三隻，創歷年調查新高。值得注意的是，基隆深澳及瑞濱一帶，相隔約卅年後再度出現穩定夜棲利用地點的紀錄，代表黑鳶族群除數量回升，分布也從原有核心區逐步向外擴展。

林業保育署表示，猛禽為環境健康與生物多樣性的重要指標，林業保育署自二○一三年起與屏東科技大學鳥類生態研究室合作，推動黑鳶長期族群監測、衛星追蹤、夜棲地調查與教育推廣行動；同時與台灣猛禽研究會協力，每年秋冬號召志工執行全台同步調查，形成國內規模最大、且最具代表性的猛禽公民科學監測網絡。

往年黑鳶的族群分布，北部夜棲點集中於新北市萬里、貢寮及翡翠水庫一帶，南部則以屏東三地門與大漢山為核心，而根據去年調查結果，基隆地區新增「深澳群」與「瑞濱群」兩處穩定夜棲族群，這也是該地區相隔約卅年後，再度出現穩定夜棲族群紀錄。

另北部濱海與河濱地區、屏東山區及中部日月潭、湖山水庫等地，民眾目擊紀錄也明顯增加，顯示黑鳶族群已由山區向平原、農業鑲嵌地景擴展，逐步回到歷史棲息空間。

林業保育署表示，過往黑鳶由於棲地破壞，以及農藥與毒餌使用衝擊，一度面臨生存危機，一九九二年調查黑鳶族群僅剩不到兩百隻，近年來林業保育署推動生態服務給付、友善農業，以及高濃度農藥加保扶與老鼠藥的管制使用，黑鳶族群已止跌回升，更成長到一○三三隻，分布區域也逐漸擴展。

農業部 黑鳶

