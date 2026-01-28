寵物鼠走失亂吃東西險喪命 新北動保處：飼主要做防逃機制

近年飼養寵物鼠的人數逐漸增加，走失案件也日漸增加。新北市動保處統計，去年度就有10起寵物鼠走失民眾拾獲案件，動保處提醒，民眾飼養前應做好自身評估及飼養環境準備，且要做好防逃機制。

近日動保處接獲一件寵物鼠走失流浪街頭被拾獲的案件，經里長通報後送至動保處安置，並即刻公告招領協尋，後續發現寵物鼠呼吸不順暢、雙眼無法睜開等病徵，緊急送醫照X光後發現，有腸道堵塞問題，推測應為流浪期間食用過多無法消化的異物導致。

特寵獸醫說明，該鼠年紀較大，就診後3到5天為觀察期，若未好轉可能小生命就因此逝去，所幸經後續住院及持續服用藥物治療，逐漸好轉，並為其取名「茉莉兒」。經公告超過期限依法開放民眾認養，茉莉兒在不久後幸運找到新飼主，有了幸福的家。

動保處說明，寵物鼠有啃咬習性，若籠具材質不佳或超過使用年限，容易因啃食造成破損，進而發生脫逃事件，飼主應定期檢視其居住環境是否安全、穩固，並應視每隻寵物鼠個性不同，為其準備適當的躲避空間。

另，常有飼主因數隻寵物鼠同籠飼養，又未妥善進行性別區隔，導致短時間內大量繁殖，造成飼養密度過高、生活品質下降，輕則打架受傷、重則死亡等，依動保法第5條規定，飼主可依同法第30之1條最高開罰1萬5000元。

動保處提醒，為家中非犬貓毛寶貝寵物登記，可至特定「非犬貓寵物登記站」完成寵物登記，登記制度能協助寵物在走失後，多一個機會回到原生家庭。