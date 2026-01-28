快訊

寵物鼠走失亂吃東西險喪命 新北動保處：飼主要做防逃機制

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
這隻寵物鼠經後續住院及持續服用藥物治療，逐漸好轉，並為其取名「茉莉兒」。圖／新北市動保處提供
這隻寵物鼠經後續住院及持續服用藥物治療，逐漸好轉，並為其取名「茉莉兒」。圖／新北市動保處提供

近年飼養寵物鼠的人數逐漸增加，走失案件也日漸增加。新北市動保處統計，去年度就有10起寵物鼠走失民眾拾獲案件，動保處提醒，民眾飼養前應做好自身評估及飼養環境準備，且要做好防逃機制。

近日動保處接獲一件寵物鼠走失流浪街頭被拾獲的案件，經里長通報後送至動保處安置，並即刻公告招領協尋，後續發現寵物鼠呼吸不順暢、雙眼無法睜開等病徵，緊急送醫照X光後發現，有腸道堵塞問題，推測應為流浪期間食用過多無法消化的異物導致。

特寵獸醫說明，該鼠年紀較大，就診後3到5天為觀察期，若未好轉可能小生命就因此逝去，所幸經後續住院及持續服用藥物治療，逐漸好轉，並為其取名「茉莉兒」。經公告超過期限依法開放民眾認養，茉莉兒在不久後幸運找到新飼主，有了幸福的家。

動保處說明，寵物鼠有啃咬習性，若籠具材質不佳或超過使用年限，容易因啃食造成破損，進而發生脫逃事件，飼主應定期檢視其居住環境是否安全、穩固，並應視每隻寵物鼠個性不同，為其準備適當的躲避空間。

另，常有飼主因數隻寵物鼠同籠飼養，又未妥善進行性別區隔，導致短時間內大量繁殖，造成飼養密度過高、生活品質下降，輕則打架受傷、重則死亡等，依動保法第5條規定，飼主可依同法第30之1條最高開罰1萬5000元。

動保處提醒，為家中非犬貓毛寶貝寵物登記，可至特定「非犬貓寵物登記站」完成寵物登記，登記制度能協助寵物在走失後，多一個機會回到原生家庭。

而寵物鼠體型嬌小，屬對環境與照護高度敏感的動物，在戶外缺乏謀生能力而難以存活。動保處建議飼養前應先評估，針對動物習性及需求做足準備，定期檢視寵物鼠籠具，是否因啃食破損而有逃脫風險，更應視自身飼養能力，控管飼養數量，不大量繁殖，也不任意棄養。

寵物鼠茉莉兒被拾獲時，經獸醫檢查，身上有多處結痂痕跡。圖／新北市動保處提供
寵物鼠茉莉兒被拾獲時，經獸醫檢查，身上有多處結痂痕跡。圖／新北市動保處提供

相關新聞

寵物鼠走失亂吃東西險喪命 新北動保處：飼主要做防逃機制

近年飼養寵物鼠的人數逐漸增加，走失案件也日漸增加。新北市動保處統計，去年度就有10起寵物鼠走失民眾拾獲案件，動保處提醒，...

動保法修正草案「定時定點餵食擬等同飼主」 愛媽：為何不加重罰棄養

立法院經濟委員會今繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，此次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增...

【動物冷知識】從嘔吐物到只有一雙手 3個被化石重建「誤會很久」的恐龍

哈囉大家好，我是帽帽！化石重建是一項極為繁瑣的工程。多數化石只以零碎不完整的形式保存下來，即使經過多年研究，也往往難以拼湊出它們原本完整的樣貌。

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，立委張雅琳於第3條修正提案，增訂主管機關公告遊蕩動物侵擾...

寒冬赫見白化玉米蛇 飼主未領回定30日開放領養

連日寒流來襲，彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午1...

動保法修正草案 定時定點餵食擬等同飼主？立委討論1小時仍未達共識

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增...

