快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

動保法修正草案「定時定點餵食擬等同飼主」 愛媽：為何不加重罰棄養

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
遊蕩犬示意圖。圖／聯合報系資料照片
遊蕩犬示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法院經濟委員會今繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，此次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增飼主認定包含定時定點餵食之人。有愛媽認為，應該要解決棄養問題，這才是源頭。

愛媽李小姐表示，她主要在中和山區照顧八隻狗，在二十多年前，來爬山或是在地居民都知清楚狗數量很多，後來她與其他愛媽固定與動保團體合作，只要發現沒結紮的狗，就會努力抓去結紮，只要犬貓是親人的，有送養機會都會抓住，除非是黑狗，送養難度偏高，才會留在原地，多年後狗的數量已控制下來。

針對立委提出修法案，李小姐認為「最大問題是棄養，及犬貓有無結紮」，根據過往經驗，每次好不容易將在地的浪浪數量控制住，就會出現沒有結紮的犬貓，「很明顯就是被惡意棄養」，應該要針對惡意棄養修法，而不是這種枝微末節的問題。很多遊蕩犬貓白天都不敢出來，都是晚上才餵食，甚至也有人提供空間，讓遊蕩犬不要亂竄，既然要解決問題，就該針對源頭。

新北市動保處表示，目前在流浪犬貓管理上，仍以源頭管理為核心，持續推動寵物登記、絕育、認養，以及與民間團體合作推動ＴＮＶＲ（捕捉、絕育、打疫苗、回置）等措施，以有效控管遊蕩動物數量，減輕收容體系壓力。

動保處指出，如有追車咬人等問題犬隻將以精準收容政策處理，倘民眾將不擬繼續飼養動物送交動物之家，需善盡飼主責任完成寵物登記及狂犬病預防注射，進行轉運站媒合30天及繳交5000元規費，始能進入動物之家。

目前如有民眾送交犬貓收容皆須符合上述政策規定。未來不論中央法規如何修正，動保處都將配合中央政策，並視實際條文內容研擬執行，兼顧動物福祉、公共安全及地方資源量能，確保政策落實具可行性，避免對地方收容資源造成衝擊。

動物之家 棄養

延伸閱讀

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

動保法修正草案 定時定點餵食擬等同飼主？立委討論1小時仍未達共識

影／動保團體呼籲「動保法」修法要補上「責任」機制

批禁餵是藉口 愛貓狗人士：立法若視同飼主 社會良善蕩然無存

相關新聞

寵物鼠走失亂吃東西險喪命 新北動保處：飼主要做防逃機制

近年飼養寵物鼠的人數逐漸增加，走失案件也日漸增加。新北市動保處統計，去年度就有10起寵物鼠走失民眾拾獲案件，動保處提醒，...

動保法修正草案「定時定點餵食擬等同飼主」 愛媽：為何不加重罰棄養

立法院經濟委員會今繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，此次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增...

【動物冷知識】從嘔吐物到只有一雙手 3個被化石重建「誤會很久」的恐龍

哈囉大家好，我是帽帽！化石重建是一項極為繁瑣的工程。多數化石只以零碎不完整的形式保存下來，即使經過多年研究，也往往難以拼湊出它們原本完整的樣貌。

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，立委張雅琳於第3條修正提案，增訂主管機關公告遊蕩動物侵擾...

寒冬赫見白化玉米蛇 飼主未領回定30日開放領養

連日寒流來襲，彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午1...

動保法修正草案 定時定點餵食擬等同飼主？立委討論1小時仍未達共識

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。