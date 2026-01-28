動保法修正草案「定時定點餵食擬等同飼主」 愛媽：為何不加重罰棄養

立法院經濟委員會今繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，此次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增飼主認定包含定時定點餵食之人。有愛媽認為，應該要解決棄養問題，這才是源頭。

愛媽李小姐表示，她主要在中和山區照顧八隻狗，在二十多年前，來爬山或是在地居民都知清楚狗數量很多，後來她與其他愛媽固定與動保團體合作，只要發現沒結紮的狗，就會努力抓去結紮，只要犬貓是親人的，有送養機會都會抓住，除非是黑狗，送養難度偏高，才會留在原地，多年後狗的數量已控制下來。

針對立委提出修法案，李小姐認為「最大問題是棄養，及犬貓有無結紮」，根據過往經驗，每次好不容易將在地的浪浪數量控制住，就會出現沒有結紮的犬貓，「很明顯就是被惡意棄養」，應該要針對惡意棄養修法，而不是這種枝微末節的問題。很多遊蕩犬貓白天都不敢出來，都是晚上才餵食，甚至也有人提供空間，讓遊蕩犬不要亂竄，既然要解決問題，就該針對源頭。

新北市動保處表示，目前在流浪犬貓管理上，仍以源頭管理為核心，持續推動寵物登記、絕育、認養，以及與民間團體合作推動ＴＮＶＲ（捕捉、絕育、打疫苗、回置）等措施，以有效控管遊蕩動物數量，減輕收容體系壓力。

動保處指出，如有追車咬人等問題犬隻將以精準收容政策處理，倘民眾將不擬繼續飼養動物送交動物之家，需善盡飼主責任完成寵物登記及狂犬病預防注射，進行轉運站媒合30天及繳交5000元規費，始能進入動物之家。

目前如有民眾送交犬貓收容皆須符合上述政策規定。未來不論中央法規如何修正，動保處都將配合中央政策，並視實際條文內容研擬執行，兼顧動物福祉、公共安全及地方資源量能，確保政策落實具可行性，避免對地方收容資源造成衝擊。