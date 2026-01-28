【動物冷知識】從嘔吐物到只有一雙手 3個被化石重建「誤會很久」的恐龍

哈囉大家好，我是帽帽！

化石重建是一項極為繁瑣的工程。多數化石只以零碎不完整的形式保存下來，即使經過多年研究，也往往難以拼湊出它們原本完整的樣貌。

今天我們一起來看三個恐龍化石重建冷知識吧！

生存在白堊紀的翼龍Bakiribu waridza，他們的化石起初發現時被認為是魚類遺骸，然而，隨後的研究翻轉了這項認知：這塊化石極可能是由棘龍科（Spinosaurid）獸腳類恐龍所排出的「嘔吐物化石」（Regurgitalite）。

這坨嘔吐物中鑑定出了一種新的翼龍物種Bakiribu waridza，這種翼龍擁有梳狀牙齒，這些牙齒緊密排列，類似鬚鯨的鬚鯨板，可能用於濾食。

科學家在2025年11月發表了新翼龍物種的相關研究，但12月時另一派科學家表示他們仍認為這是魚的遺骸，並指出那些所謂的「梳狀牙齒」，實際上是大型魚類的「鰓耙」構造。這場關於身份辨識的跨時空爭論，至今仍是古生物學界關注的焦點。

1965年，古生物學家在蒙古戈壁沙漠挖掘出了一件令人震驚的化石：一對巨大的恐龍手臂、手掌以及部分肩胛帶。除了這部分肢體，這隻恐龍的其他骨骼都已遺失，消失在漫長的歲月中。

在接下來的 50年 裡，這隻恐龍在世人的認知中一直都「只有一雙手」。這對手臂長度驚人，每條都長達 2.4公尺，指尖更長著三個 20公分長 的鋒利鉤爪。由於缺乏其他部位的化石，科學家只能根據這雙驚人的巨手，將其命名為「恐手龍」（Deinocheirus），意為「恐怖的手」。

擁有如此巨手的生物，感覺就是某種比暴龍更加兇猛、會用利爪撕裂獵物的巨大掠食動物吧！

直到2014 年左右，隨著更完整的化石出土，這隻「神祕恐龍」的真面目才終於揭曉——他並非冷酷的殺手，而是一隻長相奇特、長著鴨子嘴且背部隆起的巨型食草性（或雜食性）恐龍，他們生活在白堊紀的濕地裡，用巨爪挖泥、勾草、抓魚的神奇巨獸。

1942年，科學家在蒙大拿州發現了一具小型暴龍科頭骨化石。長久以來，古生物學界對其身份分裂為兩大陣營：一派認為這僅是「未成年的暴龍」；另一派則主張他是與暴龍共存、體型較小的「獨立物種」，並將其命名為矮暴龍（Nanotyrannus）。

場爭論持續了數十年，但在 2025 年，兩項最新的研究發表，為「獨立物種派」提供了強力支持：

1. 生長環分析： 研究顯示，這些被稱為矮暴龍的化石，其骨骼內的生長環顯示其生長速度已趨於緩慢，代表牠們已接近發育成熟的個體，而非正處於快速成長期的「青少年暴龍」。

2. 形態學差異： 一項新研究分析了200多塊暴龍化石後指出，矮暴龍擁有比暴龍更長的手臂、更多的牙齒，以及不同的骨骼結構特徵。如果矮暴龍只是幼年暴龍，這些特徵理應隨成長消失，但在化石紀錄中並未發現中間過渡型態。

這兩篇 2025 年的論文，顯著加強了矮暴龍作為獨立屬種的學術地位，顯示在白堊紀末期的北美洲，可能同時存在著「巨型掠食者」暴龍與「輕巧敏捷」的矮暴龍。

矮暴龍得知此事，一定會想問一句：長得矮錯了嗎？

參考資料：1、2、3