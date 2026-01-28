立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，立委張雅琳於第3條修正提案，增訂主管機關公告遊蕩動物侵擾的衝突熱區。農業部長陳駿季表示，衝突熱區的新增需要有更多的科學基礎，不建議本次修正就納入，但承諾會針對遊蕩犬的行為模式有更多研究，但也稱遊蕩犬群聚不一定會造成問題，犬隻攻擊很多是隨機性的。

張雅琳所提修正版本，將於「動保法」第3條新增衝突熱區，即主管機關分析研究遊蕩動物與民眾衝突、侵擾經濟動物、攻擊野生動物等案件，經科學研究程序確認據以畫設後，由主管機關公告的特定區域。

陳駿季表示，畫設熱區的最終目的是要讓資源更精準投入，新增畫設必須要有科學依據和精準調查，不建議這次修正就直接納入，不過遊蕩犬群聚不一定會造成問題，犬隻攻擊上是隨機性和偶然性的，但承諾農業部會啟動更精準的調查，因為過去對遊蕩犬行為模式的研究相對較少。

陳駿季說，遊蕩動物的處理不一定是撲殺，也要有地方安置，而野生動物保護區、自然保留區等已根據「野保法」和「森林法」等禁止餵食動物。

張雅琳強調，現在的衝突熱區本來就是禁止餵食，而自己所提版本並非外界所說的絕對禁止餵食，因為TNR的誘捕還是有其需要，但也有第一線抓紮人員反映，民眾一直餵食會讓誘捕會變得更困難，而陳部長說遊蕩犬群聚不會造成危險攻擊，農業部說這樣的話「真的該打屁股」。