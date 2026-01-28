快訊

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道

聽新聞
0:00 / 0:00

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會繼續審查動物保護法部分條文修正草案，農業部長陳駿季（中）出席。記者邱德祥／攝影
立法院經濟委員會繼續審查動物保護法部分條文修正草案，農業部長陳駿季（中）出席。記者邱德祥／攝影

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，立委張雅琳於第3條修正提案，增訂主管機關公告遊蕩動物侵擾的衝突熱區。農業部陳駿季表示，衝突熱區的新增需要有更多的科學基礎，不建議本次修正就納入，但承諾會針對遊蕩犬的行為模式有更多研究，但也稱遊蕩犬群聚不一定會造成問題，犬隻攻擊很多是隨機性的。

張雅琳所提修正版本，將於「動保法」第3條新增衝突熱區，即主管機關分析研究遊蕩動物與民眾衝突、侵擾經濟動物、攻擊野生動物等案件，經科學研究程序確認據以畫設後，由主管機關公告的特定區域。

陳駿季表示，畫設熱區的最終目的是要讓資源更精準投入，新增畫設必須要有科學依據和精準調查，不建議這次修正就直接納入，不過遊蕩犬群聚不一定會造成問題，犬隻攻擊上是隨機性和偶然性的，但承諾農業部會啟動更精準的調查，因為過去對遊蕩犬行為模式的研究相對較少。

陳駿季說，遊蕩動物的處理不一定是撲殺，也要有地方安置，而野生動物保護區、自然保留區等已根據「野保法」和「森林法」等禁止餵食動物。

張雅琳強調，現在的衝突熱區本來就是禁止餵食，而自己所提版本並非外界所說的絕對禁止餵食，因為TNR的誘捕還是有其需要，但也有第一線抓紮人員反映，民眾一直餵食會讓誘捕會變得更困難，而陳部長說遊蕩犬群聚不會造成危險攻擊，農業部說這樣的話「真的該打屁股」。

野生動物保護區 衝突 農業部 陳駿季 動保法

延伸閱讀

影／國民黨花蓮縣議會黨團赴北檢 控告中央馬太鞍洪災失職

馬太鞍堰塞湖釀災花蓮議會國民黨團告發劉世芳 廢弛職務釀成災害等罪

動保法修正草案今續審 陳駿季：餵食與飼主責任意見歧異 不宜貿然擬定

川普調升韓國關稅引討論 綠盼朝野攜手速審台美關稅

相關新聞

長期餵養遊蕩犬是不是飼主？保育團體：動保不是口號 責任不能缺席

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正版本眾多，其中有提案要求長期餵養者應承擔飼主責任...

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，立委張雅琳於第3條修正提案，增訂主管機關公告遊蕩動物侵擾...

寒冬赫見白化玉米蛇 飼主未領回定30日開放領養

連日寒流來襲，彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午1...

動保法修正草案 定時定點餵食擬等同飼主？立委討論1小時仍未達共識

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增...

馬年找尋馬家軍…來台北動物園小心別「指驢為馬」

今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園今天特地教大家分辨兒童動物區照養的迷你馬、家驢，雖然牠們都是屬於馬科、馬屬家族的成員...

影／動保團體呼籲「動保法」修法要補上「責任」機制

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋、為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸、台灣石虎保育協會理事鄭憲燦、台灣蜻蜓學會秘書長李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。