寒冬赫見白化玉米蛇 飼主未領回定30日開放領養
連日寒流來襲，彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養。
防疫所指出，玉米蛇是一種原產於北美洲的食鼠蛇，由於它腹部的斑點狀花紋看起來像玉米而得名「玉米蛇」，牠們經常在玉米糧倉出沒而得名。玉米蛇是常見的無毒寵物蛇，而白化玉米蛇是指玉米蛇中因基因突變導致缺乏黑色素的品系，性情溫和，身長可逾1公尺，這隻被拾獲的玉米蛇約為30公分，應是幼蛇，由於身型小而柔軟，可能是飼主未做好防護，才會從縫隙逃出。
這隻白化玉米蛇被民眾拾獲後，由消防局送到彰化縣動物防疫所，經所方公告飼主認領，如果仍未在7天內領回，防疫所訂訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養，如有2位以上申請，將採抽籤方式決定領養權。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言