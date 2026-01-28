快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

寒冬赫見白化玉米蛇 飼主未領回定30日開放領養

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養。圖／彰化縣動防所提供

連日寒流來襲，彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養。

防疫所指出，玉米蛇是一種原產於北美洲的食鼠蛇，由於它腹部的斑點狀花紋看起來像玉米而得名「玉米蛇」，牠們經常在玉米糧倉出沒而得名。玉米蛇是常見的無毒寵物蛇，而白化玉米蛇是指玉米蛇中因基因突變導致缺乏黑色素的品系，性情溫和，身長可逾1公尺，這隻被拾獲的玉米蛇約為30公分，應是幼蛇，由於身型小而柔軟，可能是飼主未做好防護，才會從縫隙逃出。

這隻白化玉米蛇被民眾拾獲後，由消防局送到彰化縣動物防疫所，經所方公告飼主認領，如果仍未在7天內領回，防疫所訂訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養，如有2位以上申請，將採抽籤方式決定領養權。

彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養。圖／彰化縣動防所提供
彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養。圖／彰化縣動防所提供

動物

延伸閱讀

過年垃圾怎麼丟？懶人包看懂彰化26鄉鎮市春節清運規劃

彰化七選區綠營人選喬不攏 陳似梅連署召開臨時執委會29日民調有變數

日系連鎖店竟比早餐店便宜！網讚牛肉蛋餅45元「吃到膩為止」

民進黨彰化縣議員北斗區初選爆爭議 同黨同志提告

相關新聞

長期餵養遊蕩犬是不是飼主？保育團體：動保不是口號 責任不能缺席

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正版本眾多，其中有提案要求長期餵養者應承擔飼主責任...

寒冬赫見白化玉米蛇 飼主未領回定30日開放領養

連日寒流來襲，彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午1...

動保法修正草案 定時定點餵食擬等同飼主？立委討論1小時仍未達共識

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增...

馬年找尋馬家軍…來台北動物園小心別「指驢為馬」

今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園今天特地教大家分辨兒童動物區照養的迷你馬、家驢，雖然牠們都是屬於馬科、馬屬家族的成員...

影／動保團體呼籲「動保法」修法要補上「責任」機制

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋、為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸、台灣石虎保育協會理事鄭憲燦、台灣蜻蜓學會秘書長李...

批禁餵是藉口 愛貓狗人士：立法若視同飼主 社會良善蕩然無存

立法院經濟委員會今繼續審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正重點包含餵食者等同飼主的認定。許多愛貓狗人士今早於立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。