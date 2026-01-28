寒冬赫見白化玉米蛇 飼主未領回定30日開放領養

連日寒流來襲，彰化縣溪湖鎮民拾獲一隻白化玉米蛇，經彰化縣動物防疫所公告，防疫所表示，如果仍無飼主前往認領，訂30日上午10時在防疫所會客室開放民眾領養。

防疫所指出，玉米蛇是一種原產於北美洲的食鼠蛇，由於它腹部的斑點狀花紋看起來像玉米而得名「玉米蛇」，牠們經常在玉米糧倉出沒而得名。玉米蛇是常見的無毒寵物蛇，而白化玉米蛇是指玉米蛇中因基因突變導致缺乏黑色素的品系，性情溫和，身長可逾1公尺，這隻被拾獲的玉米蛇約為30公分，應是幼蛇，由於身型小而柔軟，可能是飼主未做好防護，才會從縫隙逃出。