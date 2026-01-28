動保法修正草案 定時定點餵食擬等同飼主？立委討論1小時仍未達共識

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增飼主認定包含定時定點餵食之人。不過許多委員對此認定抱持質疑，認為餵食和遊蕩動物數量的增加恐無絕對的連帶關係，農業部也認為實務上舉證存在困難，在討論近1個小時下，提案委員與其他立委、農業部等仍未達到共識。

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正多達42個委員提案版本，將全面檢討源頭管理、末端管理、衝突管理等面向，包含動物權、飼主的重新認定，以及動物保護警察等也在委員提案中明確放進條文。

今天審查時，動物保護法第3條條文修正草案就在現場帶來最多的討論，立委蔡易餘表示，自己所提版本將飼主的定義納入定時定點餵食者，大家都不希望動物流浪，但部分流浪犬確實有攻擊民眾的事實，也常有遊蕩犬跑到畜禽舍造成經濟動物死亡，而這些財產損失都無法求償。

蔡易餘說，現在的飼主責任就是不足，這次將定時定點的餵食者納入飼主概念，讓這些餵養者負擔民事責任，但還是需要受害者來舉證，希望這樣可以讓發生事情時，相關責任可被追尋，避免造成公共危險時無法追償，但並不是要全面禁止餵食，臨時性的餵食行為並無問題。

立委李坤城、立委郭昱晴則認為，餵食行為是否和遊蕩動物數量增加有絕對連帶關係，這還需要釐清，熱區管理餵食和檢舉上，是否也要交付地方動檢員，但全台動檢員只有291人的量能是否足夠？

立委鄭正鈐表示，飼主的定義不只是價值的選擇，也包含技術面的考量，究竟什麼是定時定點餵食，這方面還需要有更多討論，如果多人輪流餵食的話，誰才是真正的「飼主」？被餵食的犬隻很可能無法對照到特定餵食者，這樣的認定和處罰，可能讓第一線無所適從。

蔡易餘說，遊蕩犬對民眾的追逐和傷亡都是既存的事實，國內14萬隻遊蕩犬還是在增加，是否TNR做的還不夠？立法是讓法院定奪責任歸屬，政府應該更加鼓勵民眾帶遊蕩犬回家，而不是只在外頭餵養，讓動物繼續流浪，只求一頓溫飽難解根本問題。

農業部長陳駿季對此表示，修法首要考慮的就是可執行性，否則立法之後做不到仍會演變成負面循環，如果定時定點餵養被視為飼主，一旦定義後就會牽連到後續的責任與義務，而執行面上又不可能一直蹲點舉證，執行上會很困難，這部分因為各方尚無共識，建議先不入法。