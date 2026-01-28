影／動保團體呼籲「動保法」修法要補上「責任」機制

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋、為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸、台灣石虎保育協會理事鄭憲燦、台灣蜻蜓學會秘書長李宜龍，上午在立法院舉行「遊蕩動物管理刻不容緩」記者會。動保團體認為「動物保護法」修法應正視遊蕩動物衝突的真正成因，補上長期缺失的「責任」機制；強調「動保不是口號、責任不能缺席」，才能讓動物福利不再只是口號；也呼籲社會理性對話、勿散播謠言 並共同解決衝突。

台灣石虎保育協會理事鄭憲燦表示，「動物保護法」民國87年就實施，當時到現在，飼主的責任長期沒有落實，棄養、放養，和不當管理的餵食行為方式，沒有受到真正的規範，對於遊蕩動物的管理束手無策，已經刻不容緩，有許多遊蕩動物，牠的衝突熱區就是在石虎所分布的淺山環境當中，所以在森林、農田、水域，還有在地居民的生活場域，甚至通學的路線，都是跟石虎以及石虎的棲地高度重疊。鄭憲燦強調餵食行為常常會使這個風險集中放大，也會衝擊生態環境，還有「人與動物」的衝突也時常發生，這就是為什麼我們今天要站出來，希望動保法的修法一定要加上「責任」這部分。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，外界「謠言」說這次修法會導致他們沒辦法「抓紮」，或者是說志工會完全被禁止餵食，這其實都是沒有根據的，要進行合法的誘捕或絕育作業，主管機關也是可以許可這件事，並沒有像外界所述，會完全禁止或完全沒辦法抓紮的狀況，呼籲這部分的人士不要再傳播不實謠言。