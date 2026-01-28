批禁餵是藉口 愛貓狗人士：立法若視同飼主 社會良善蕩然無存

立法院經濟委員會今繼續審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正重點包含餵食者等同飼主的認定。許多愛貓狗人士今早於立法院前舉牌抗議，認為立法若將餵食行為等同飼主，也讓社會良善蕩然無存。

愛貓狗人士今天在立法院前表示，民進黨立委提出的「動物保護法」修正草案，納入禁止餵食遊蕩犬貓及餵食者視為飼主等規定，但若相關修法缺乏配套與行政量能，恐導致現行管理體系斷鏈，反而使流浪犬貓問題惡化。

現場人士引述台大臨床動物醫學研究所兼任教授葉力森說法，每個環境皆有其乘載力，是否出現問題，應先透渦科學調查評估犬貓族群數量、環境負荷及對人類活動的影響，再依不同區域條件採取因地制宜的管理措施，若僅以全面禁餵食作為手段，中長期恐難以真正解決問題。

現場人士指出，目前遊蕩犬貓管理高度仰賴民間照護者與志工協助通報、捕捉與結紮，若立法將餵食行為直接等同飼主，相關人員在動物發生咬傷或交通事故時，恐面臨民、刑事責任及高額求償風險，勢必導致第一線協助人力全面退出，使結紮與管理工作停擺 。

此外，動物不會因禁止餵食而消失，反而可能因食物來源中斷而擴大活動節圍，進入市區、市場、校園或山區，增加人犬衝突與公共安全風險；長期飢餓與壓力亦可能導致行為野化，使後續管理更加困難。

現場人士認為，反對髒亂與無序餵食，但主張應以「管理取代禁止」，透過分層納管、公私協力與穩定結紮照護，才能真正降低風險，呼籲立法院審慎評估修法後果，停止以禁止與懲罰取代實質治理。