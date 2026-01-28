長期餵養遊蕩犬是不是飼主？保育團體：動保不是口號 責任不能缺席

快訊

年前大掃除！命理師喊家中9類「晦氣物品」快丟…恐帶衰財運

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為野生動物而走行動聯盟等團體，今早召開記者會指出，近年遊蕩動物管理成為社會關注焦點，主因在於衝突一再發生，成為公共衛生和災害救援的隱形成本。記者李柏澔／攝影
為野生動物而走行動聯盟等團體，今早召開記者會指出，近年遊蕩動物管理成為社會關注焦點，主因在於衝突一再發生，成為公共衛生和災害救援的隱形成本。記者李柏澔／攝影

今立法院經濟委員會繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正版本眾多，其中有提案要求長期餵養者應承擔飼主責任，以補上長期缺失的責任機制。保育團體強調「動保不是口號，責任不能缺席」，也呼籲部分人士在政策討論過程中，應基於事實與制度內容進行理性對話，勿散播不實訊息。

為野生動物而走行動聯盟等專業團體，今早於立法院審查「動保法」修正案的同時也召開記者會指出，長期以來，台灣社會反覆上演「沒事我餵，有事牠浪浪」的結構亂象，而遊蕩動物管理之所以成為社會關注焦點，主因便是衝突一再發生，不僅時常有野生動物與經濟動物傷亡，甚至危及人身安全，更成為公共衛生和災害救援的隱形成本。

台灣石虎保育協會理事鄭憲燦表示，遊蕩犬貓已成為石虎、穿山甲等保育類野生動物的重大威脅，即便「動保法」早於1998年施行，但飼主責任長期未能落實，棄養、放養與不受管理的餵食行為始終無法有效規範，顯示現行法制仍存明顯漏洞，第一線執法長期陷入困境，遊蕩動物管理修法已刻不容緩。

為野生動物而走行動聯盟表示，近年社會普遍以 TNR（誘捕、結紮、回置）作為遊蕩動物減量手段，但不受管制的餵食行為與刻意干擾誘捕的行徑，直接導致誘捕困難、結紮率下降，甚至因為不當的餵食讓動物生病、受傷，直接傷害動物福利。而部分人士點名批評的修法版本，已充分考量合法、經主管機關確認的抓紮工作，「修法將導致無法抓紮」、「志工會被全面禁止餵食」皆是毫無根據的謠言。

以立委黃捷提出的版本為例，明確規定「長期持續提供遊蕩動物食物或飲水者，視為實際管領人」，同時排除受主管機關委託執行動物保護工作、或於合法運送過程中提供基本生理所需者；立委張雅琳則延續農業部動物保護司「生態熱區禁餵遊蕩犬」的政策，提出針對政府公告之特定區域，規範未經主管機關許可不得餵食、置放飼料或以其他方式誘引遊蕩動物。該法條保留主管機關許可與管理彈性，並未全面禁止合法誘捕與結紮作業。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋表示，遊蕩動物本就具有娛樂性狩獵與追逐行為，國內多起野生動物遭犬隻攻擊致死的案例中，屍體多為完整、未被食用，顯示攻擊行為並非出於飢餓，遊蕩犬貓並非生態系中自然演化的物種，本身即對野生動物與公共安全構成威脅，不應將問題簡化為「只要有東西吃就能改善衝突」，部分團體的論述缺乏科學與實務經驗支持，也形同迴避人類應負的管理責任。

現場一名曾因遊蕩動物事故受害的民眾也站出來表示，自己過去曾在道路上因突然竄出的遊蕩動物而摔車受傷，醫療與修車費用全數自付，事後卻完全不知道該向誰求償，沒有人願意為後果負責，受害者就永遠只能成為沉默的一方。

