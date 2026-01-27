嘉義縣沒入品種貓開放登記認養 2月8日直播抽籤

快訊

「不是很重視人權？」越籍成大博士淪欠稅大戶滯台 律師分析：如陷死局

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義縣家畜疾病防治所去年沒入28隻非法繁殖品種貓，包括英國短毛、曼赤肯等，考量後續追蹤管理，1月30日下午5時前限定滿18歲嘉義縣民登記認養，2月8日公開直播抽籤。

家畜所今天發布新聞稿表示，民國113年沒入13隻非法繁殖品種貓，當時開放民眾認養抽籤，破2.5萬人次登記，認養意願高且極搶手，但當時中籤者非嘉義縣民，讓不少鄉親遺憾，這次限定嘉義縣民登記。

家畜所表示，除28隻品種貓開放認養，還有1隻為緊急救援治療痊癒小貓，家畜所會逐一公布貓隻品種、年齡、花色、性別、晶片號碼及收容編號等資訊，貓咪正面照也會曝光。

家畜所說，嘉義縣民可上網https://reurl.cc/mkblEY填表單，須說明飼養環境與照顧方式，經審核資格後，2月8日上午10時於社群網站臉書（Facebook）家畜所粉絲專頁公開直播抽籤。

嘉義縣政府說，每隻貓將抽出正取1名、備取2名認養人，每人至多以中籤1隻為原則，重複中籤就由備取遞補，嘉縣府保有評估認養人是否合適認養權，預約於2月12日中午前完成認養程序，如果正取者逾期未認養，由備取遞補，認養後也將追蹤關懷。

