快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

一天3元就可認養石虎！她曬超萌「動物認養卡」 網驚：逛動物園還免費

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享自己在台北市立動物園「認養了石虎」，不僅一年內能免費入園參觀5次，同時還曬出其他福利。圖／台北市立動物園提供
近日有網友分享自己在台北市立動物園「認養了石虎」，不僅一年內能免費入園參觀5次，同時還曬出其他福利。圖／台北市立動物園提供

近日一則Threads貼文引發熱烈討論，有網友分享自己「認養石虎」，不僅一年內能免費參觀5次台北市立動物園，同時還曬出專屬的動物認養卡與石虎春聯。可愛又有紀念價值的畫面立刻吸引大批網友關注，直呼「好划算」，也讓不少人第一次注意到動物園其實也能用「認養」的方式支持保育行動。

這項活動來自台北市立動物園推動多年的「動物認養計畫」。園方強調，所謂認養並不是把動物帶回家，而是透過實際捐助，支持野生動物保育、學術研究、圈養照護與教育推廣等工作。所有經費皆由專戶統籌管理，並定期公開成果。以個人認養為例，只要加入計畫，就能獲得一張專屬動物認養卡，一年內可享有5次免費入園、園內商店消費優惠，還有不定期為認養人舉辦的專屬活動，最低一年只要千元，就能用「一天不到3元」的方式參與保育。

這樣的認養模式也讓不少網友直呼「又酷又有愛心」。有人留言稱讚認養人很棒，好奇「真的認得出自己認養的是哪一隻嗎？」也有人驚呼原來可以「免費去看牠5次」，其他網友還補充分享不同動物園的認養經驗，像是新竹動物園的認養卡是明星河馬「樂樂」，還能不限次數入園。價格親民、福利實在，加上能自由挑選喜歡的動物卡面，讓不少人看完後忍不住說「謝謝分享，完全被燒到」。

留言區也開啟了另類的「認養成果展」，有人自稱是水獺媽咪、長臂猿保母，也有人曬出和原PO一樣的認養卡，笑說「我們算親家母」。還有人分享曾為黃魚鴞、大象、企鵝甚至小熊貓掏錢支持，透露卡片其實有多達42種動物圖像可選，現場認養時還可能拿到限定小贈品。對許多網友來說，這不只是支持動物園的方式，更是一種溫柔參與保育的日常選擇，詳細活動與認養資訊，可至「台北市立動物園官網」查詢。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台北市立動物園 認養 石虎 春聯 贈品

延伸閱讀

農曆馬年到台北動物園 直擊真正「驢打滾」現場

動物園響應國際斑馬日 挑戰認「馬」有機會獲限量徽章

本土服飾NET石虎T恤爆抄襲爭議 原創作者臉書發聲：從未授權

邵雨薇「動物園」找回初心的勇氣 與王柏傑再續前緣

相關新聞

農曆馬年到台北動物園 直擊真正「驢打滾」現場

今年農曆春節是生肖馬年，台北市立動物園今天表示，沙漠動物區的非洲野驢是極度瀕危物種，更是馬科、馬屬家族的一員，邀請大家趁...

江翠國小校犬妞妞情緒不穩 訓犬師揪出原因提3方法解鬱卒

新北板橋江翠國小校犬「妞妞」，一直是師生心中的溫暖陪伴。近期校方發現妞妞出現情緒不穩定，甚至啃咬尾巴。特別是在陌生人經過...

黃嘴角鴞棲息媽祖殿3天 苗縣農業處：關燈盼引出

1隻黃嘴角鴞飛入苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，停駐媽祖頭冠一待就是3天。縣府農業處今天說，先以關燈方式希望牠能自行飛...

百餘隻雞陳屍苗栗後龍鎮王爺宮大排出海口 動防所封鎖採樣清消

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近，今天一早發現1、200隻死雞屍體，動物保護防疫所據報，擔心是傳染病，封鎖現場擴大清消，...

驚恐！苗栗明德水庫獼猴攻擊男騎士受傷 牠全程呲牙裂嘴

苗栗縣明德水庫山區縣道126線日前發生落單台灣獼猴攻擊事件，張姓單車男騎士右小腿遭咬傷，打疫苗花了約1萬元，人、猴衝突對...

動保法修法 野保團體：長期餵食應視為飼主課責

行政院日前通過動物保護法修正草案，野保、動保團體都不滿，更質疑難追究飼主、沒有禁餵食，周三立法院經濟委員會將逐條審查立委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。