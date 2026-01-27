一天3元就可認養石虎！她曬超萌「動物認養卡」 網驚：逛動物園還免費

近日一則Threads貼文引發熱烈討論，有網友分享自己「認養了石虎」，不僅一年內能免費參觀5次台北市立動物園，同時還曬出專屬的動物認養卡與石虎春聯。可愛又有紀念價值的畫面立刻吸引大批網友關注，直呼「好划算」，也讓不少人第一次注意到動物園其實也能用「認養」的方式支持保育行動。

這項活動來自台北市立動物園推動多年的「動物認養計畫」。園方強調，所謂認養並不是把動物帶回家，而是透過實際捐助，支持野生動物保育、學術研究、圈養照護與教育推廣等工作。所有經費皆由專戶統籌管理，並定期公開成果。以個人認養為例，只要加入計畫，就能獲得一張專屬動物認養卡，一年內可享有5次免費入園、園內商店消費優惠，還有不定期為認養人舉辦的專屬活動，最低一年只要千元，就能用「一天不到3元」的方式參與保育。

這樣的認養模式也讓不少網友直呼「又酷又有愛心」。有人留言稱讚認養人很棒，好奇「真的認得出自己認養的是哪一隻嗎？」也有人驚呼原來可以「免費去看牠5次」，其他網友還補充分享不同動物園的認養經驗，像是新竹動物園的認養卡是明星河馬「樂樂」，還能不限次數入園。價格親民、福利實在，加上能自由挑選喜歡的動物卡面，讓不少人看完後忍不住說「謝謝分享，完全被燒到」。

留言區也開啟了另類的「認養成果展」，有人自稱是水獺媽咪、長臂猿保母，也有人曬出和原PO一樣的認養卡，笑說「我們算親家母」。還有人分享曾為黃魚鴞、大象、企鵝甚至小熊貓掏錢支持，透露卡片其實有多達42種動物圖像可選，現場認養時還可能拿到限定小贈品。對許多網友來說，這不只是支持動物園的方式，更是一種溫柔參與保育的日常選擇，詳細活動與認養資訊，可至「台北市立動物園官網」查詢。