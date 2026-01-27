懶人包／從蝙蝠身上發現的「立百病毒」 致死率最高75％ 5大QA解惑

立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情，迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約為4成到7成5間。

近年，立百病毒疫情主要發生於孟加拉及印度，世界衛生組織（WHO）評估孟加拉、印度及鄰近地區仍持續發生風險，全球風險仍低。但疾管署考量國際間持續發生疫情及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，預計三月中將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病。

疾管署長羅一鈞今針對立百病毒逐一說明，聯合報整理5大QA，協助民眾快速認識立百病毒。

Ｑ1：立百病毒哪裡來？

立百病毒 （Nipah Virus, NiV）為副黏液病毒科（Paramyxoviridae），亨尼帕病毒屬（Henipavirus）。目前立百病毒可分為兩大病毒株，分別為馬來西亞株（NiV-Malaysia, NiV-M）與孟加拉株（NiV-Bangladesh, NiV-B）。

1998年首次於馬來西亞發現人類感染病例，近年疫情主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與狐蝠活動及飲用生椰棗樹汁等暴露相關，印度多集中於南部喀拉拉州，今年也於西孟加拉州傳出疫情，截至1月25日累積報告5例確定病例。

Ｑ2：立百病毒傳染方式？

立百病毒自然宿主為果蝠（狐蝠屬Pteropus），可造成多種動物感染（中間宿主），如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類。傳染方式主要分為動物傳人、食物傳播以及人傳人三類。

一、立百病毒可藉由果蝠（狐蝠屬）及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。

二、食用到受感染果蝠（狐蝠屬）尿液或唾液汙染的水果或椰棗樹汁等，也可能導致感染。

三、有限的人與人之間的傳播。家人、照護者、社區接觸者及醫療人員若近距離接觸患者的體液、分泌物或排泄物，均可能受到感染。

Ｑ3：立百病毒臨床症狀、致死率？

立百病毒感染症臨床症狀差異大，可從無症狀感染到急性呼吸道疾病或致命性腦炎。初期（約發病後3至14日內）常出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐與喉嚨痛等非特異性症狀，隨後可能進展為頭暈、嗜睡、意識改變及其他顯示急性腦炎的神經學徵象。

部分個案可出現肺炎與嚴重呼吸系統併發症，如急性呼吸窘迫症候群（acute respiratory distress syndrome， ARDS）。在重症個案中，常見腦炎與癲癇發作，病情可於24至48小時內迅速惡化並導致昏迷。

首於1998年迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%。近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，自2001年起累計至2025年共通報347例、249例死亡，致死率約71.8%；印度疫情則多集中於南部喀拉拉州，且該國部分事件涉及院內感染，導致醫院工作人員感染，近期並於西孟加拉州爆發疫情。

台灣迄今無確定病例，狐蝠檢體檢測皆為陰性。國內現生狐蝠屬蝙蝠僅台灣狐蝠，列為瀕臨絕種保育類野生動物，活動範圍呈現高度棲地忠誠特性，包括台東綠島、宜蘭龜山島、花蓮市及周邊地區。

Ｑ4：立百病毒預防方法？

世界衛生組織（WHO）指出，目前尚無核准特效治療藥物或疫苗，且疾病嚴重度高，評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。

瑞得西韋藥物在過去幾波印度及孟加拉疫情都可以來治療，而過去在猿猴動物實驗有發現可以預防立百病毒。而實驗性的治療上印度已有相關治療初步的指引，台灣從去年開始有委託國內三家醫學中心來成立特殊病人照護中心，今年也已經拜託台大醫院針對立百病毒來研議相關診治指引，來因應萬一有病人需要用實驗性療法，除了這個瑞德西韋外，事實上治療C肝所用的雷巴威林，過去也被提出可能對立百病毒有效。

Ｑ5：針對立百病毒國內相關因應措施？

一、如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生習慣，避免接觸蝙蝠與豬隻，尤其是生病或死亡的動物，同時，應避免進入蝙蝠棲息區域或接觸可能被其排泄物汙染的環境與物品。應避免飲用椰棗樹汁及食用掉落地面的水果，水果食用前應澈底清洗與去皮。

二、接觸動物時應採取適當防護措施，如戴手套、口罩及工作服等，尤其是處理生病的動物或其身體組織時；接觸後使用肥皂洗手或其他暴露部位。

三、避免直接接觸病人血液、分泌物或排泄物（如唾液、尿液、嘔吐物等）。如需照顧病人應依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染及空氣傳染防護措施，且穿戴適當的個人防護裝備。

目前維持機場檢疫措施，如果遇到有發燒的被攔檢的話，會詢問一些相關的旅遊史並做相關採檢，另外，會發就醫警告單，請患者至醫療院所的時候告知旅遊史。