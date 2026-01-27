快訊

農曆馬年到台北動物園 直擊真正「驢打滾」現場

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
非洲野驢的肚子和四肢偏向白色，臉部、背部是灰色的短毛。圖／台北市立動物園提供
非洲野驢的肚子和四肢偏向白色，臉部、背部是灰色的短毛。圖／台北市立動物園提供

今年農曆春節是生肖馬年，台北市立動物園今天表示，沙漠動物區的非洲野驢是極度瀕危物種，更是馬科、馬屬家族的一員，邀請大家趁著2月前每周六上午11時來聽保母講古，說不定好天氣還能觀察到牠們放鬆地在地上打滾。

非洲野驢的臉部、背部及體側是暖灰色的短毛，肚子和四肢偏向白色，吻部有白色到灰黑色的漸層，頸部鬃毛短而豎立，英文名Somali Wild Ass恰好和「野屁股」諧義。台北動物園照養的非洲野驢屬於索馬利亞種，腿上還有橫向的深色條紋，是能夠辨識個體的特徵。

動物園表示，非洲野驢的原棲地位在非洲東北部乾燥草原，目前的野外棲地零星分布在非洲衣索匹亞及厄利垂亞南邊的草原區域，在索馬利亞可能有一個小族群，牠們生活在乾燥的草原和灌木叢。

園方說，但氣候變遷和環境開發引起的沙漠擴張，影響了野驢的生存環境，也受到食用與藥用需求的過度獵捕、與家畜競爭水源和食物資源等威脅，非洲野驢的野外族群只剩數百匹且持續減少，目前已被國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）列為極度瀕危（CR）。  

動物園指出，世界動物園界致力於非洲野驢的保育行動，台北立動物園2015年起參與歐洲動物園暨水族館協會非洲野驢域外保育計畫(EAZA Ex-situ Programme, EEP)，投入野驢的照養且成功繁殖。希望協助建立域外保育族群，以翻轉物種瀕危趨勢為目標和國際動物園共同努力。

台北市立動物園照養的野驢是索馬利亞種。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園照養的野驢是索馬利亞種。圖／台北市立動物園提供
台北動物園邀請大家趁著馬年的1月至2月每周六上午11點，來沙漠動物區聆聽非洲野驢保母講古。圖／台北市立動物園提供
台北動物園邀請大家趁著馬年的1月至2月每周六上午11點，來沙漠動物區聆聽非洲野驢保母講古。圖／台北市立動物園提供
非洲野驢野外族群持續減少，目前受國際自然保育聯盟紅色名錄列為極度瀕危物種。圖／台北市立動物園提供
非洲野驢野外族群持續減少，目前受國際自然保育聯盟紅色名錄列為極度瀕危物種。圖／台北市立動物園提供

