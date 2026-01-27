快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

江翠國小校犬妞妞情緒不穩 訓犬師揪出原因提3方法解鬱卒

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
訓犬師黃媛欣（左）指導警衛大哥該如何改善妞妞的生活環境。圖／新北市動保處提供
訓犬師黃媛欣（左）指導警衛大哥該如何改善妞妞的生活環境。圖／新北市動保處提供

新北板橋江翠國小校犬「妞妞」，一直是師生心中的溫暖陪伴。近期校方發現妞妞出現情緒不穩定，甚至啃咬尾巴。特別是在陌生人經過或換班時，原本乖巧的妞妞會顯得格外焦慮，讓警衛與老師們十分掛心。校方跟新北動保處申請專家協助，希望找出妞妞不舒服的原因。

訓犬師黃媛欣近身觀察後指出，生理與環境因素是導致其情緒不穩的主因。妞妞因體型過重引發關節疼痛，導致啃咬尾巴以轉移痛覺的行為。此外，長期鍊養導致妞妞在面臨壓力時，行動受限而產生「轉向攻擊」傷及自身。

黃媛欣也發現，餵食點設置於人流頻繁的警衛室，易觸發犬隻的護食天性；且多數師生未能正確解讀犬隻肢體語言，常將妞妞緊張時的「僵住」反應誤解為放鬆，若強行接觸極易造成意外。

黃媛欣表示，一般飼主也可以觀察家中的毛寶貝是否有同樣的狀況，並可以從以下三招改善，一，體重過重會引發關節疼痛，讓毛寶貝變得敏感易怒。建議維持定時定量餵食，並在天冷時添衣保暖、補充關節營養，身體不痛了，笑容自然就多了。

二，毛寶貝需要專屬的安心空間，餵食地點應選在安靜角落。更重要的是，寵物每天需要3至4小時的深度睡眠，當牠們在吃飯或休息時，請給予空間不打擾，這能有效降低牠們的焦慮與戒備。三，從人的角度習慣用摸頭示愛，但對緊張或疼痛的毛寶貝來說卻是壓力。看見牠們時應保持輕聲細語，若發現身體僵硬請勿強行接觸，改以散步或溫柔話語來建立感情。

動保處表示，透過專業輔導，協助校方改善妞妞的生活環境，並提升管理人員及校園師生的專業知能。截至目前，新北市內有44校飼養校園犬貓共76隻（犬49、貓27），動保處也持續推廣毛寶貝認養，若有學校及機關欲認養毛寶貝，各動物之家可協助媒合適合的毛寶貝並安排行為訓練。

新北板橋江翠國小校犬「妞妞」，一直是師生心中的溫暖陪伴。圖／新北市動保處提供
新北板橋江翠國小校犬「妞妞」，一直是師生心中的溫暖陪伴。圖／新北市動保處提供
訓犬師黃媛欣建議提供專屬空間讓妞妞好好休息。圖／新北市動保處提供
訓犬師黃媛欣建議提供專屬空間讓妞妞好好休息。圖／新北市動保處提供

延伸閱讀

新北遊蕩犬右前腳被捕獸鋏夾斷獲救 北市湖田國小認養開啟校犬新生

三峽公車夜路輾斃遊蕩犬隻…駕駛沒查看直接逃逸被移送新北檢

犬隻意外墜落重傷 飼主未照護還棄養…動保處重罰

新北聯合中央推「AI寵物認養媒合系統」精準媒合心中理想的毛寶貝

相關新聞

江翠國小校犬妞妞情緒不穩 訓犬師揪出原因提3方法解鬱卒

新北板橋江翠國小校犬「妞妞」，一直是師生心中的溫暖陪伴。近期校方發現妞妞出現情緒不穩定，甚至啃咬尾巴。特別是在陌生人經過...

黃嘴角鴞棲息媽祖殿3天 苗縣農業處：關燈盼引出

1隻黃嘴角鴞飛入苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，停駐媽祖頭冠一待就是3天。縣府農業處今天說，先以關燈方式希望牠能自行飛...

百餘隻雞陳屍苗栗後龍鎮王爺宮大排出海口 動防所封鎖採樣清消

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近，今天一早發現1、200隻死雞屍體，動物保護防疫所據報，擔心是傳染病，封鎖現場擴大清消，...

驚恐！苗栗明德水庫獼猴攻擊男騎士受傷 牠全程呲牙裂嘴

苗栗縣明德水庫山區縣道126線日前發生落單台灣獼猴攻擊事件，張姓單車男騎士右小腿遭咬傷，打疫苗花了約1萬元，人、猴衝突對...

動保法修法 野保團體：長期餵食應視為飼主課責

行政院日前通過動物保護法修正草案，野保、動保團體都不滿，更質疑難追究飼主、沒有禁餵食，周三立法院經濟委員會將逐條審查立委...

阿里山黑熊出沒今年以來已有8起 嘉義分署籲民眾加強防範

嘉義縣阿里山鄉黑熊侵擾通報趨於頻繁，林保署嘉義分署表示，今年元月至今已累計接獲8起工寮或民宅受侵擾紀錄，區域集中於海拔9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。