江翠國小校犬妞妞情緒不穩 訓犬師揪出原因提3方法解鬱卒
新北板橋江翠國小校犬「妞妞」，一直是師生心中的溫暖陪伴。近期校方發現妞妞出現情緒不穩定，甚至啃咬尾巴。特別是在陌生人經過或換班時，原本乖巧的妞妞會顯得格外焦慮，讓警衛與老師們十分掛心。校方跟新北動保處申請專家協助，希望找出妞妞不舒服的原因。
訓犬師黃媛欣近身觀察後指出，生理與環境因素是導致其情緒不穩的主因。妞妞因體型過重引發關節疼痛，導致啃咬尾巴以轉移痛覺的行為。此外，長期鍊養導致妞妞在面臨壓力時，行動受限而產生「轉向攻擊」傷及自身。
黃媛欣也發現，餵食點設置於人流頻繁的警衛室，易觸發犬隻的護食天性；且多數師生未能正確解讀犬隻肢體語言，常將妞妞緊張時的「僵住」反應誤解為放鬆，若強行接觸極易造成意外。
黃媛欣表示，一般飼主也可以觀察家中的毛寶貝是否有同樣的狀況，並可以從以下三招改善，一，體重過重會引發關節疼痛，讓毛寶貝變得敏感易怒。建議維持定時定量餵食，並在天冷時添衣保暖、補充關節營養，身體不痛了，笑容自然就多了。
二，毛寶貝需要專屬的安心空間，餵食地點應選在安靜角落。更重要的是，寵物每天需要3至4小時的深度睡眠，當牠們在吃飯或休息時，請給予空間不打擾，這能有效降低牠們的焦慮與戒備。三，從人的角度習慣用摸頭示愛，但對緊張或疼痛的毛寶貝來說卻是壓力。看見牠們時應保持輕聲細語，若發現身體僵硬請勿強行接觸，改以散步或溫柔話語來建立感情。
動保處表示，透過專業輔導，協助校方改善妞妞的生活環境，並提升管理人員及校園師生的專業知能。截至目前，新北市內有44校飼養校園犬貓共76隻（犬49、貓27），動保處也持續推廣毛寶貝認養，若有學校及機關欲認養毛寶貝，各動物之家可協助媒合適合的毛寶貝並安排行為訓練。
