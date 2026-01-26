黃嘴角鴞棲息媽祖殿3天 苗縣農業處：關燈盼引出

1隻黃嘴角鴞飛入苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，停駐媽祖頭冠一待就是3天。縣府農業處今天說，先以關燈方式希望牠能自行飛出覓食，若明天仍未離開，則考慮捕捉野放。

勸化堂指出，24日下午2時許，香燈師（廟公）上香奉茶巡視媽祖殿時，經信眾通報發現1隻貓頭鷹棲息在媽祖神尊的頭冠上，神情從容，因為是保育類野生動物，不想多有驚擾，原以為一陣子就會自行飛走，沒想到牠一待就待這麼久，大家嘖嘖稱奇。

有信徒今天在社群媒體發文，已經第3天了「這個小可愛還在」，擔心牠會不會肚子餓，也有網友留言擔心貓頭鷹是否被困在裡面，無法出去覓食喝水。

獅頭山勸化堂董事長黃錦源告訴中央社，神龕正面有玻璃，但兩側是開放式，貓頭鷹應是從側邊飛入、停駐在媽祖頭冠上，至今已經過了2天2夜。

黃錦源說，下午貓頭鷹一度離開媽祖頭冠，飛下來停在神像前，但不久又重新飛回頭冠上。因為連日來都沒出去，大家也都擔心牠身體撐不下去。

縣府農業處林務自然保育科科長張葦表示，這隻貓頭鷹是黃嘴角鴞，屬二級保育類野生動物。一般而言，角鴞可在野外不吃不喝維持一段時間，但時間太長仍可能對健康狀況有危害。

張葦指出，目前已請勸化堂先以不干擾的方式，將媽祖殿暫時關燈，希望黃嘴角鴞在不受驚擾的情況下，自行飛出覓食；若等到明天牠仍未離開，則考慮捕捉後野放。

黃錦源指出，站在民間信仰與佛門角度來看，寺廟是清淨地，貓頭鷹能飛進來，一定有其特殊因緣，也算是「有靈性、識得清淨處」的眾生，因此稟告媽祖娘娘，欲為其引導三皈依，「願此貓頭鷹眾生得聖母護佑，離驚怖、離迷障，往後隨緣得度，不失正道」。