快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

黃嘴角鴞棲息媽祖殿3天 苗縣農業處：關燈盼引出

中央社／ 苗栗縣26日電
保育鳥類黃嘴角鴞。聯合報系資料照片／記者范振和攝影
保育鳥類黃嘴角鴞。聯合報系資料照片／記者范振和攝影

1隻黃嘴角鴞飛入苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，停駐媽祖頭冠一待就是3天。縣府農業處今天說，先以關燈方式希望牠能自行飛出覓食，若明天仍未離開，則考慮捕捉野放。

勸化堂指出，24日下午2時許，香燈師（廟公）上香奉茶巡視媽祖殿時，經信眾通報發現1隻貓頭鷹棲息在媽祖神尊的頭冠上，神情從容，因為是保育類野生動物，不想多有驚擾，原以為一陣子就會自行飛走，沒想到牠一待就待這麼久，大家嘖嘖稱奇。

有信徒今天在社群媒體發文，已經第3天了「這個小可愛還在」，擔心牠會不會肚子餓，也有網友留言擔心貓頭鷹是否被困在裡面，無法出去覓食喝水。

獅頭山勸化堂董事長黃錦源告訴中央社，神龕正面有玻璃，但兩側是開放式，貓頭鷹應是從側邊飛入、停駐在媽祖頭冠上，至今已經過了2天2夜。

黃錦源說，下午貓頭鷹一度離開媽祖頭冠，飛下來停在神像前，但不久又重新飛回頭冠上。因為連日來都沒出去，大家也都擔心牠身體撐不下去。

縣府農業處林務自然保育科科長張葦表示，這隻貓頭鷹是黃嘴角鴞，屬二級保育類野生動物。一般而言，角鴞可在野外不吃不喝維持一段時間，但時間太長仍可能對健康狀況有危害。

張葦指出，目前已請勸化堂先以不干擾的方式，將媽祖殿暫時關燈，希望黃嘴角鴞在不受驚擾的情況下，自行飛出覓食；若等到明天牠仍未離開，則考慮捕捉後野放。

黃錦源指出，站在民間信仰與佛門角度來看，寺廟是清淨地，貓頭鷹能飛進來，一定有其特殊因緣，也算是「有靈性、識得清淨處」的眾生，因此稟告媽祖娘娘，欲為其引導三皈依，「願此貓頭鷹眾生得聖母護佑，離驚怖、離迷障，往後隨緣得度，不失正道」。

媽祖 貓頭鷹 保育類野生動物

延伸閱讀

擲筊請媽祖聖示誰來參選 彰化謝家內部「擇一」拍板定案

影／媽祖來加持？苗栗山邊媽台中贊境 為想選市長的「她們」停轎

神助攻？媽祖鑾轎停3分鐘 楊瓊瓔：信心倍增！

江啟臣、楊瓊瓔民調差距大 同框山邊媽祖台中贊境曝看法

相關新聞

黃嘴角鴞棲息媽祖殿3天 苗縣農業處：關燈盼引出

1隻黃嘴角鴞飛入苗栗縣南庄鄉獅頭山勸化堂的媽祖殿，停駐媽祖頭冠一待就是3天。縣府農業處今天說，先以關燈方式希望牠能自行飛...

百餘隻雞陳屍苗栗後龍鎮王爺宮大排出海口 動防所封鎖採樣清消

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近，今天一早發現1、200隻死雞屍體，動物保護防疫所據報，擔心是傳染病，封鎖現場擴大清消，...

驚恐！苗栗明德水庫獼猴攻擊男騎士受傷 牠全程呲牙裂嘴

苗栗縣明德水庫山區縣道126線日前發生落單台灣獼猴攻擊事件，張姓單車男騎士右小腿遭咬傷，打疫苗花了約1萬元，人、猴衝突對...

動保法修法 野保團體：長期餵食應視為飼主課責

行政院日前通過動物保護法修正草案，野保、動保團體都不滿，更質疑難追究飼主、沒有禁餵食，周三立法院經濟委員會將逐條審查立委...

阿里山黑熊出沒今年以來已有8起 嘉義分署籲民眾加強防範

嘉義縣阿里山鄉黑熊侵擾通報趨於頻繁，林保署嘉義分署表示，今年元月至今已累計接獲8起工寮或民宅受侵擾紀錄，區域集中於海拔9...

院版「動保法」修正恐限縮人道安樂空間 獸醫公會籲增設委員會審議機制

行政院於1月8日通過「動保法」修正草案，並將於本周三立法院經濟委員會繼續逐條審查。獸醫師公會表示，行政院版草案恐限縮人道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。