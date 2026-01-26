百餘隻雞陳屍苗栗後龍鎮王爺宮大排出海口 動防所封鎖採樣清消

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近，今天一早發現1、200隻死雞屍體，現場封鎖擴大清消。圖／民眾提供
苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近，今天一早發現1、200隻死雞屍體，現場封鎖擴大清消。圖／民眾提供

苗栗縣後龍鎮王爺宮大排出海口附近，今天一早發現1、200隻死雞屍體動物保護防疫所據報，擔心是傳染病，封鎖現場擴大清消，並採樣送檢驗中。

後龍鎮外埔漁港北堤王爺宮大排在出海口附近，散布約50公尺的大量死雞，動防所今天一早據報，會同縣府環保局、警方到場勘察，初步研判數量1、200隻，大、小雞都有，應該是昨天晚上丟棄。

動防所緊急封鎖現場，抽血採樣送農業部獸醫研究所檢驗，除了現場外，將擴大到周邊3公里畜牧場清消，動防所指出，苗栗縣近來監測畜牧場疫情都正常，為何突然出現大批死雞屍體，造成恐慌之虞，不排除是外縣市載運來丟棄，將請警方調閱附近監視器清查可疑人車，查出行為人可依動物傳染病防治法，最高處100萬元罰鍰。

