驚恐！苗栗明德水庫獼猴攻擊男騎士受傷 牠全程呲牙裂嘴

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
張姓單車男騎士日前在苗栗縣明德水庫山區縣道126線遭獼猴攻擊，右小腿遭咬傷。圖／民眾提供
張姓單車男騎士日前在苗栗縣明德水庫山區縣道126線遭獼猴攻擊，右小腿遭咬傷。圖／民眾提供

苗栗縣明德水庫山區縣道126線日前發生落單台灣獼猴攻擊事件，張姓單車男騎士右小腿遭咬傷，打疫苗花了約1萬元，人、猴衝突對峙1分多鐘，獼猴全程呲牙裂嘴，事發2周受害男騎士仍心猶餘悸。

縣府農業處林務自然保育科證實接獲通報獼猴攻擊事件，126線在明德水庫獅潭鄉、頭屋鄉交界處並非個案，前縣議員黎煥強也曾反映，縣府因此在台3線、126線交界處，豎牌告示提醒用路人注意獼猴出沒，不接觸、不餵食。

醫生背景的張姓騎士今年1月13日上午11點左右，結伴胞妹騎單車，獅潭往頭屋方向，台3線轉126線不久，發現路邊一般成人體型獼猴呲牙裂嘴，他沒有理會，未料，獼猴衝過來咬右小腿，還好獼猴的嘴部不夠大，只有拖咬的傷口，他趕緊掙脫。

人、猴分開後，獼猴仍在路邊呲牙裂嘴，他與胞妹也大聲威嚇，雙方對峙1分多鐘，他與胞妹騎車離開，獼猴沒有追上來，下山後趕緊求醫評估，外傷部分還好，擔心感染打了狂犬病疫苗丶皰疹B病毒，醫藥費超過1萬元，至今心猶餘悸，認為攻擊的獼猴盤踞，應該有一定的攻擊習性，用路人要特別注意。

林保科研議126線獼猴攻擊用路人防治辦法，並提醒避免人猴衝突則，看見獼猴任何動作或表情，都要「安靜地離開」，保持5至10公尺適當距離，不直視、不挑釁、不喧嘩、不逗弄，不要瞬間大動作，如舉起登山杖等。

此外，獼猴出沒區飲食「停看聽」，不邊走邊吃，不在戶外用餐、餵食；飲食前先觀察四周有無獼猴；不提塑膠袋、紙袋，避免被誤認食物，造成搶食；食物不外露裝在背包中，包包背在胸前。

苗栗縣明德水庫山區縣道126線台灣獼猴出沒，縣府先前曾立牌提醒注意。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫山區縣道126線台灣獼猴出沒，縣府先前曾立牌提醒注意。記者范榮達／攝影

台灣獼猴 狂犬病疫苗

