寵物醫療糾紛增多 新北動保處成立醫療糾紛平台解爭議
寵物經濟蓬勃，飼主與動物醫院之間的醫療消費糾紛也增多，新北市動保防處攜手板橋區調解委員會、新北市獸醫師公會，共同建構「寵物醫療糾紛溝通平台」，以中立、專業的協調機制，協助雙方釐清爭點、促進溝通，盼能化解爭議。新北市動保處統計，去年共轉介7起案件，均成功促成雙方達成共識，在現場完成和解。
新北動保處長楊淑方說，隨著醫療技術進步，毛寶貝陪伴家人的時間日益延長，寵物醫療需求隨之增加，相關糾紛時有所聞，常見爭議包括醫療收費認知落差、飼主對於動物醫院的照護流程產生疑義，以及針對獸醫師的治療決策不滿意等。
動保處透過與板橋區調解委員會及新北市獸醫師公會合作，借助公會獸醫師豐富的臨床經驗，提供中立且專業現場諮詢，三方共同處理寵物醫療糾紛申訴案件。113年度共轉介11件案件，其中8件成功完成調解；114年度合計調解7件案件，促成雙方達成共識並於現場和解。
飼主廖姓男子因愛貓接受牙科手術，衍生費用疑義，與醫師產生溝通落差並提出申訴。經平台啟動三方合作協調機制，透過理性溝通與專業說明，協助雙方釐清相關爭點，最終順利化解誤會並完成和解。
楊淑方說，多數寵物醫療糾紛源於飼主與動物醫院雙方溝通與認知上落差，包含收費超出預期、病情解釋不明確等，因網路發達，許多民眾選擇上網抒發不滿，動物醫院認為被公審，導致雙方進行調解時和解困難。建議飼主在寵物就醫時，應在尊重專業的前提下與獸醫師充分討論；動物醫院方面，也應與飼主清楚說明醫療照護流程與費用詳細內容，提升資訊透明度，降低醫療消費糾紛發生率。
