阿里山黑熊出沒今年以來已有8起 嘉義分署籲民眾加強防範

嘉義縣阿里山鄉黑熊侵擾通報趨於頻繁，林保署嘉義分署表示，今年元月至今已累計接獲8起工寮或民宅受侵擾紀錄，區域集中於海拔989至1230公尺間，顯示隨保育成效提升，黑熊棲地與人類生活區域交疊情況增加。嘉義分署除啟動監測與誘捕作業，也呼籲山區民眾與遊客務必掌握防範要訣，落實人熊和平共存。

嘉義分署表示，近期在樂野、里佳及達邦一帶頻繁發現黑熊蹤跡。本月22日再度接獲民眾通報，有蜂箱遭黑熊啃食，鄰近區域工寮冰箱亦有被翻找食物的痕跡。嘉義分署保育科與奮起湖工作站人員獲報後，已立即於受損地點安裝誘捕籠，分別放置龍眼蜜、香蕉及野生冬蜜等引誘物進行監測測試，並架設即時傳輸紅外線相機，同時發放防熊噴霧供居民備用。

統計顯示，2026年1月以來，黑熊侵擾熱區主要分布於曾文溪至塔乃庫溪流域，海拔高度約在1000公尺上下。雖然目前誘捕籠與相機尚未拍到個體，但研究團隊指出，石山引水道周邊估計有10隻黑熊個體活動。

嘉義分署表示，黑熊出沒頻率增加，一方面代表自然棲地保育有成，另一方面也提醒人熊生活圈已產生重疊，民眾應具備正確防範意識。

嘉義分署表示，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，呼籲山區住戶與耕作名眾，戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納於室內。此外，露營區進行烤肉等活動時產生強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣。目前嘉義分署已於石山引水道設置告示，提醒遊客避免前往，並隨時留意相關訊息。