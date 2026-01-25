快訊

周三立院再審動保法修正 保育團體籲熱區禁餵食、餵養等同飼主入法

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
遊蕩犬問題日益嚴重，追車、咬人、攻擊野生動物層出不窮，也讓遊蕩犬的管理備受關注。圖／聯合報系資料照片
本周三立法院經濟委員會將繼續逐條審查「動物保護法部分條文修正草案」案，本次修正版本眾多，將全面檢討源頭管理、末端管理、衝突管理等面向。野生動物保育團體表示，本次修正應將生態熱區禁止餵食、長期餵養者視為承擔相應責任的實際管領人等法制化，補上長期被忽視的飼主責任破洞。

立法院經濟委員會去年12月底審查「動物保護法」部分條文修正案，但因為未有行政院版本，經過3個小時僅審查2條，主席楊瓊瓔當時便裁示，要求農業部提出農業部版本到經濟委員會，並在本周三審查時直接逐條討論。

台灣石虎保育協會指出，遊蕩犬貓已成為石虎、穿山甲等保育類野生動物的重要威脅，即便民國87年便已施行動保法，但飼主責任長期未徹底落實，以及棄養、放養和不受管理的餵食行為仍無法有效被管理，顯示現行法制仍存漏洞，第一線執法亦長期陷入困境；隨著生態衝擊持續擴大，針對「遊蕩動物管理」進行修法已刻不容緩。

野灣野生動物保育協會則表示，根據在東台灣進行遊蕩犬調查的經驗，衝突熱區多半並非偏遠山區，而是農田、魚塭、通學路線與野生動物棲地交錯的生活場域。調查結果也顯示，犬隻活動高度集中於人類聚落及穩定食物來源周邊，只要餵食行為持續，即使投入心力移除部分個體，仍會吸引新的犬隻進入，使「衝突熱區」的風險難以降低，也讓有限的動保資源難以有效利用，呼籲動保法應針對餵食行為加強管理。

為野生動物而走行動聯盟進一步指出，基於人道主義與動物福利考量，近10年國內普遍倡議以TNR（捕捉、結紮、回置）作為遊蕩動物減量手段，但在缺乏適用法規的現況下，不受管制的餵食行為不僅可能有害動物健康，也使誘捕成效大打折扣，直接或間接損害動物福利；此外，也曾多次發生民眾刻意放走已誘捕動物，或破壞誘捕設備的事件，進一步增加執行困難。

為野生動物而走行動聯盟及其他共同聲明單位表示，動保法修法應朝以下方向調整，應於政府公告的衝突熱區內禁止餵食，以提高區域內誘捕、結紮與移置的實際完成率；此外，將長期餵食者明確認定為飼主或實際管領人，依法課予登記、結紮、管理與避免傷人及傷害野生動物的責任。

保育類野生動物 衝突 動保法

