一張照片牽起緣分 小黑狗神似前機關犬、二重派出所赴瑞芳認養接班犬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市警察局三重分局二重派出所日前前往新北瑞芳動物之家，認養一隻黑色犬隻作為派出所機關犬，成為最療癒、最受歡迎的萌同事。圖／新北市動保處提供
新北市警察局三重分局二重派出所日前前往新北瑞芳動物之家，認養一隻黑色犬隻作為派出所機關犬，不僅成為最療癒、最受歡迎的萌同事，同時也是新北市第8個設置機關犬的機關、第67隻機關犬。

瑞芳動物之家站長王嚴緒表示，在瑞芳區中央路一處車庫旁，曾有一隻母犬帶著一窩幼犬在車庫前徘徊，所幸被熱心民眾發現即時通報，這一家才被帶回瑞芳動物之家安置收容，暫時落腳，等待一個溫暖的家。為了替這群毛寶貝尋找幸福歸宿，動保員展現攝影神技，為待領養的黑狗拍攝生活照，上傳貼文至FB分享。

其中一張照片裡，黑色狗眼神，嘴角微笑上揚，彷彿對未來抱著期待。動保員細心捕捉牠最可愛的模樣，只希望有緣人能在網頁上，看見牠的笑容，給牠溫暖的家。

恰巧，二重派出所警員正為派出所尋找適合的機關犬，警員意外看見一張瑞芳動物之家的認領養照片，照片中黑色狗上揚的嘴角與溫暖眼神，竟與已故的家人神情相似，緣份來得如此湊巧，彷彿冥冥中自有安排。沒有多作猶豫，多位員警便親自前往瑞芳動物之家，決定把牠帶回派出所，成為新的家人。

二重派出所鄭警員羽廷表示，過去，所內曾領養過一隻狗與一隻貓，牠們陪伴同仁度過無數日夜，成為忙碌工作中的最佳夥伴。雖然兩位小夥伴最終離開，但牠們留下的回憶與情感，仍深深烙印在派出所的每個角落，也留在每位同仁的心中。新成員的加入，也為派出所增添更多溫度與笑聲，象徵守護與陪伴的精神得以延續。

新北市動保處表示，動物之家目前收容近1200隻犬貓，熱情邀請各機關加入認養機關犬行列，一同為收容動物找到溫暖的家，今年起推出新北認養成犬入新厝6好禮。成功認養機關犬的單位，除可獲得睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆及雨衣等實用物資，還享有完善的健康照護，包括驅蟲、預防針疫苗注射，以及每年一次健康檢查。

警員尋找適合的領養犬隻發現，小狗與已故的前機關犬神情相似，決定前往瑞芳動物之家認養，擔任新機關犬。圖／新北市動保處提供
新北市警察局三重分局二重派出所日前前往新北瑞芳動物之家，認養一隻黑色犬隻作為派出所機關犬，成為最療癒、最受歡迎的萌同事。圖／新北市動保處提供
