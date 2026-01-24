聽新聞
國小也去戶外教學！雲林友善農法花生田 近千「土豆鳥」來訪

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林小辮鴴「土豆鳥」棲息數量全國最多，目前正值賞鳥好時機。記者蔡維斌／翻攝
雲林小辮鴴「土豆鳥」棲息數量全國最多，目前正值賞鳥好時機。記者蔡維斌／翻攝

正值欣賞小辮鴴（土豆鳥）最佳時機，雲林生態永續農業協會與元長鄉青農李政學合作，友善耕種花生，吸引許多珍貴鳥類造訪、近千隻土豆鳥棲息。協會以優於行情收購青農1000台斤花生，產出「土豆鳥」帶殼花生及花生糖，2周賣完。青農表示，將持續合作讓生態保育永續。

協會秘書長池沛玲說，土豆鳥每年10月底至隔年2月來台度冬，多數集中在雲林元長鄉，1年多前協會與青農李政學合作，用益菌、天然酵素、有機肥料等方式改善2公頃土地。

李政學說，去年在田間放置棲架，全天記錄花生成長過程，出現紅尾伯勞、彩鷸、黑翅鳶，最近發現近千隻土豆鳥棲息覓食，成功復育土豆田，成鳥類聚集天堂。

協會以高出市價20元收購1000台斤花生，除加工製成帶殼花生、花生糖，其中300台斤回歸農田犁成肥料，首度建立「土豆鳥」品牌花生，意外獲得市場青睞，數百台斤花生秒殺。

池沛玲指出，民眾認同「土豆鳥」花生背後故事，短短2周就銷售一空，也吸引其他青農加入；李政學說，合作模式讓收益大增，但最大意義是協助生態保育，許多學校來戶外教學，值得更多青農投入。

昨天彰化芬園文德國小到友善花生田戶外教學，孩子快樂焢窯到田間觀賞土豆鳥，感受生態農耕樂趣。教導主任劉軍呈表示，該校位在八卦山附近，以生態教學為主軸。去年得知雲林有土豆鳥與課程宗旨吻合，促成這次走訪，先前由協會教導土豆鳥課的學童開心能一睹土豆鳥「廬山真面目」，土豆鳥頭上長一撮小辮子冠羽像「天線寶寶」超可愛，希望牠們也能來彰化。

彰化芬園的文德國小學生到雲林元長鄉上了一堂珍貴的土豆鳥戶外教學。記者蔡維斌／攝影
彰化芬園的文德國小學生到雲林元長鄉上了一堂珍貴的土豆鳥戶外教學。記者蔡維斌／攝影

