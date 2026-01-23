快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

聽新聞
0:00 / 0:00

籠具寬度低於60公分！中和寵物店「狗狗無法轉身伸展」 挨罰4萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中和某業者店內部分犬隻籠具空間極為狹小，經實地測量籠具寬度不足60公分、高度低於45公分，導致犬隻於籠內連轉身或完全伸展肢體皆有困難。圖／新北市動保處提供
中和某業者店內部分犬隻籠具空間極為狹小，經實地測量籠具寬度不足60公分、高度低於45公分，導致犬隻於籠內連轉身或完全伸展肢體皆有困難。圖／新北市動保處提供

北市動保處持續巡查特定寵物業者飼養環境，日前中和區查核特定寵物業者時，發現業者犬隻籠具規格嚴重不符規定，已違反動物保護法第22、28條開罰4萬元，並命其限期改善，同時要求業者負責人完成3小時動物保護講習課程。

該業者店內部分犬隻籠具空間極為狹小，經實地測量籠具寬度不足60公分、高度低於45公分，導致犬隻於籠內連轉身或完全伸展肢體皆有困難，已影響正常生理與行為表現；現場環境亦顯擁擠且排泄物未即時清理，整體飼養條件明顯不符規範。

動保處表示，依「特定寵物業管理辦法」第3條規定，犬隻籠具寬度應達90公分以上，高度不得低於犬隻肩高2倍，該業者已違反動保法第22條規定，特定寵物種類、繁殖場、買賣或寄養業者應具備條件、設施，動保處依同法第28條開罰4萬元，並要求業者限期改善，同時透過動物保護講習，加強其正確飼養與照護觀念。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠指出，特定寵物業者除籠具底面積符合法規，底部有間隙者，應小於犬隻腳掌可陷入寬度，籠具需足供犬隻自由伸展肢體及迴旋活動空間外，飼養設施更應具備完善的環境管理與動物照護能力，以確保寵物福祉。

另外，市府推動「業者自我環境管理提升計畫」，要求業者簽署同意書，落實環境恆溫管理，確保空氣清淨設備效能覆蓋70%以上空間，同時嚴格遵守照護人力配置規範，以維持良好環境品質，避免惡臭及噪音問題。

動保處呼籲民眾，挑選寵物店時應多加留意店內的籠具空間是否充足以及環境整潔度。若發現違規情事，請撥打1959動物保護專線或新北市動保處 (02) 2959-6353通報。

中和某業者店內部分犬隻籠具空間極為狹小，經實地測量籠具寬度不足60公分、高度低於45公分，導致犬隻於籠內連轉身或完全伸展肢體皆有困難。圖／新北市動保處提供
中和某業者店內部分犬隻籠具空間極為狹小，經實地測量籠具寬度不足60公分、高度低於45公分，導致犬隻於籠內連轉身或完全伸展肢體皆有困難。圖／新北市動保處提供

寵物 動物 北市

延伸閱讀

中港澄清醫院醫療暴力…痛毆護理師致腦震盪 酒醉男遭拘提聲押獲准

高雄豪宅工地半夜26樓頂失火 市府勒令停工鑑定開罰9萬元

私校盼捐款比照公校100%扣除額 教部允溝通修法

陸委會稱未收到準白委李貞秀放棄陸籍證明 黃國昌批成民進黨側翼

相關新聞

籠具寬度低於60公分！中和寵物店「狗狗無法轉身伸展」 挨罰4萬元

新北市動保處持續巡查特定寵物業者飼養環境，日前中和區查核特定寵物業者時，發現業者犬隻籠具規格嚴重不符規定，已違反動物保護...

低溫出動保暖神器 台北動物園樹懶變大毛球、蜂虎蓬毛排排站

近來大陸冷氣團南下，低溫伴隨水氣，北部天氣陰雨濕冷。台北市立動物園今透露，穿山甲館內的熱帶動物可不習慣低溫的到來，還好保...

動物是老師！高雄野森動物學校2月門票明起預購

高雄「野森動物學校」試營運，試營運期間門票採預購制，2月門票將於明天上午10時開放預購；觀光局表示，動物是老師，近距離觀...

陳家鴻研究蝙蝠再創紀錄！觀霧首見討喜黃頸蝠 蝙蝠物種數冠全台

雪霸國家公園管理處技士陳家鴻博士工作之餘長期投入園區蝙蝠資源調查與監測工作，去年度又有豐富調查成果，包括觀霧地區持續捕獲...

飼料、美容、照護大PK！十大寵物用品連鎖店

寵物美容哪間最好？飼料、寵物保健品該去哪買？是飼主之間最常聊起的話題之一，背後也藏著不少現實考量。

廣角鏡／台北市立動物園 認識斑馬送徽章

今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園將於31日「國際斑馬日」舉辦「尋找斑馬」趣味活動，當天上午10時30分至11時30分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。