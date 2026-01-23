籠具寬度低於60公分！中和寵物店「狗狗無法轉身伸展」 挨罰4萬元

新北市動保處持續巡查特定寵物業者飼養環境，日前中和區查核特定寵物業者時，發現業者犬隻籠具規格嚴重不符規定，已違反動物保護法第22、28條開罰4萬元，並命其限期改善，同時要求業者負責人完成3小時動物保護講習課程。

該業者店內部分犬隻籠具空間極為狹小，經實地測量籠具寬度不足60公分、高度低於45公分，導致犬隻於籠內連轉身或完全伸展肢體皆有困難，已影響正常生理與行為表現；現場環境亦顯擁擠且排泄物未即時清理，整體飼養條件明顯不符規範。

動保處表示，依「特定寵物業管理辦法」第3條規定，犬隻籠具寬度應達90公分以上，高度不得低於犬隻肩高2倍，該業者已違反動保法第22條規定，特定寵物種類、繁殖場、買賣或寄養業者應具備條件、設施，動保處依同法第28條開罰4萬元，並要求業者限期改善，同時透過動物保護講習，加強其正確飼養與照護觀念。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠指出，特定寵物業者除籠具底面積符合法規，底部有間隙者，應小於犬隻腳掌可陷入寬度，籠具需足供犬隻自由伸展肢體及迴旋活動空間外，飼養設施更應具備完善的環境管理與動物照護能力，以確保寵物福祉。

另外，市府推動「業者自我環境管理提升計畫」，要求業者簽署同意書，落實環境恆溫管理，確保空氣清淨設備效能覆蓋70%以上空間，同時嚴格遵守照護人力配置規範，以維持良好環境品質，避免惡臭及噪音問題。