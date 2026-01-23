低溫出動保暖神器 台北動物園樹懶變大毛球、蜂虎蓬毛排排站

近來大陸冷氣團南下，低溫伴隨水氣，北部天氣陰雨濕冷。台北市立動物園今透露，穿山甲館內的熱帶動物可不習慣低溫的到來，還好保育員出動保溫燈、暖氣、加溫系統等禦寒措施，幫牠們度過寒冬。

以巢箱、保溫燈、暖氣為館內的小型哺乳動物和陸龜們保暖，熱帶魚類的大水池則以加溫系統維持穩定溫度，加溫的水體和冷冽空氣的溫差，讓水池瀑布在低溫中飄起裊裊白霧，像是穿山甲館裡也有了座獨特風貌的溫泉般。

動物園表示，穿山甲館以熱帶河川和森林生態系展現雨林的縮影，民眾可在館內體驗雨林地面層、灌木層延伸到樹冠層的景象，以及動物們在步道四周攀爬跳躍的驚喜。

隨著冬天到來，保育員備妥各種禦寒措施，例如參觀步道旁可以看到的小木箱就是二趾樹獺或棉頭絹猴的巢箱，內部設置保溫燈，當樹獺需要取暖的時候，就會像顆大毛球一樣掛在巢箱，民眾若遍尋不著牠們的身影，說不定是窩在某個感覺溫暖的角落休息。

園方說，在森林底部活動的紅腿陸龜、黃腿陸龜、緬甸星龜是仰賴外界溫度調節體溫的爬蟲類，保育員同樣準備設置保溫燈的巢箱和「門簾」，留住室內暖空氣讓陸龜們保暖。栗喉蜂虎喜歡停棲在穿山甲館出口處，保育員則為牠們加裝陶瓷保溫燈，可見因低溫讓羽毛蓬鬆起來的蜂虎們排排站地取暖。

動物園指出，穿山甲館夜行區住著小懶猴、阿氏夜猴等樹棲的夜行靈長類，暖氣讓室溫維持在舒適的22度。大水池照養多種熱帶淡水魚類，園方以加溫系統保持26至28度的水溫；每當寒流報到，大水池瀑布激起的水花還會因溫差而飄起陣陣白霧，增添幾分夢幻的氛圍，成為穿山甲館特殊的冬季風貌。 陸龜們的巢箱有保溫燈，還有門簾留住暖氣。圖／台北市立動物園提供 天冷時，難得可以看到棉頭絹猴相擁禦寒。圖／台北市立動物園提供 飄起裊裊白霧的水池是穿山甲館獨特的冬季風貌。圖／台北市立動物園提供 大水池瀑布激起的水花還會因溫差而飄起陣陣白霧，增添幾分夢幻的氛圍，成為穿山甲館特殊的冬季風貌。圖／台北市立動物園提供 穿山甲館夜行區的阿氏夜猴等小型樹棲靈長類以暖氣保暖。圖／台北市立動物園提供 二趾樹獺的巢箱有加裝保溫設施，找不到樹獺的時候，可以注意柱子基部或巢箱是否掛著一顆大毛球。圖／台北市立動物園提供