低溫出動保暖神器 台北動物園樹懶變大毛球、蜂虎蓬毛排排站
近來大陸冷氣團南下，低溫伴隨水氣，北部天氣陰雨濕冷。台北市立動物園今透露，穿山甲館內的熱帶動物可不習慣低溫的到來，還好保育員出動保溫燈、暖氣、加溫系統等禦寒措施，幫牠們度過寒冬。
以巢箱、保溫燈、暖氣為館內的小型哺乳動物和陸龜們保暖，熱帶魚類的大水池則以加溫系統維持穩定溫度，加溫的水體和冷冽空氣的溫差，讓水池瀑布在低溫中飄起裊裊白霧，像是穿山甲館裡也有了座獨特風貌的溫泉般。
動物園表示，穿山甲館以熱帶河川和森林生態系展現雨林的縮影，民眾可在館內體驗雨林地面層、灌木層延伸到樹冠層的景象，以及動物們在步道四周攀爬跳躍的驚喜。
隨著冬天到來，保育員備妥各種禦寒措施，例如參觀步道旁可以看到的小木箱就是二趾樹獺或棉頭絹猴的巢箱，內部設置保溫燈，當樹獺需要取暖的時候，就會像顆大毛球一樣掛在巢箱，民眾若遍尋不著牠們的身影，說不定是窩在某個感覺溫暖的角落休息。
園方說，在森林底部活動的紅腿陸龜、黃腿陸龜、緬甸星龜是仰賴外界溫度調節體溫的爬蟲類，保育員同樣準備設置保溫燈的巢箱和「門簾」，留住室內暖空氣讓陸龜們保暖。栗喉蜂虎喜歡停棲在穿山甲館出口處，保育員則為牠們加裝陶瓷保溫燈，可見因低溫讓羽毛蓬鬆起來的蜂虎們排排站地取暖。
動物園指出，穿山甲館夜行區住著小懶猴、阿氏夜猴等樹棲的夜行靈長類，暖氣讓室溫維持在舒適的22度。大水池照養多種熱帶淡水魚類，園方以加溫系統保持26至28度的水溫；每當寒流報到，大水池瀑布激起的水花還會因溫差而飄起陣陣白霧，增添幾分夢幻的氛圍，成為穿山甲館特殊的冬季風貌。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言