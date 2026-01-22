動物是老師！高雄野森動物學校2月門票明起預購

高雄「野森動物學校」試營運，試營運期間門票採預購制，2月門票將於明天上午10時開放預購；觀光局表示，動物是老師，近距離觀察動物自然行為，可讓遊客體會生命獨特。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站，完成預約購票方可入園。

2月門票將於明天上午10時開放預購，設籍內門區居民及2歲以下兒童，免費入園；寒假期間也安排包括扯鈴、雜技與魔術等演出，提供市民親子同樂。

「野森動物學校」2月也將推出「野森開麥啦」競賽活動，競賽期間2月1日起至2月28日，邀請民眾分享體驗心得、拍影片，有機會獲得限量玩偶或獎金。

此外，「壽山動物園」與「野森動物學校」聯手推出「奧樂雞雙園探險記」，完成指定任務，就有機會將電視、掌上遊戲機等獎品帶回家。

觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」核心理念為「動物是老師」，強調透過近距離觀察動物自然行為，讓遊客體會生命的獨特。

觀光局提醒，「野森動物學校」周邊停車空間有限，建議市民及遊客利用大眾運輸，於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。