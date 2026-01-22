動物是老師！高雄野森動物學校2月門票明起預購
高雄「野森動物學校」試營運，試營運期間門票採預購制，2月門票將於明天上午10時開放預購；觀光局表示，動物是老師，近距離觀察動物自然行為，可讓遊客體會生命獨特。
高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站，完成預約購票方可入園。
2月門票將於明天上午10時開放預購，設籍內門區居民及2歲以下兒童，免費入園；寒假期間也安排包括扯鈴、雜技與魔術等演出，提供市民親子同樂。
「野森動物學校」2月也將推出「野森開麥啦」競賽活動，競賽期間2月1日起至2月28日，邀請民眾分享體驗心得、拍影片，有機會獲得限量玩偶或獎金。
此外，「壽山動物園」與「野森動物學校」聯手推出「奧樂雞雙園探險記」，完成指定任務，就有機會將電視、掌上遊戲機等獎品帶回家。
觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」核心理念為「動物是老師」，強調透過近距離觀察動物自然行為，讓遊客體會生命的獨特。
觀光局提醒，「野森動物學校」周邊停車空間有限，建議市民及遊客利用大眾運輸，於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言