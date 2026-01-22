2026高市犬貓絕育補助即起可申請 首場巡迴阿蓮區開跑

快訊

中央社／ 高雄22日電

高雄市動保處今天表示，今年度「高雄市市民犬貓絕育補助」即起受理申請；另外，為照顧動物醫療資源較缺乏地區，首場犬貓絕育巡迴活動，將在2月8日於阿蓮區開跑。

動保處今天發布新聞稿表示，今年度「高雄市市民犬貓絕育補助」即日起受理申請；限設籍高雄市且年滿18歲市民申請，每人申請上限2隻，於活動期間內攜帶犬貓至高雄市獸醫診療機構辦理絕育手術並符合申請須知規定事項，即可向動保處提出申請。

另外，為照顧動物醫療資源較缺乏地區，年度首場「犬貓絕育三合一巡迴活動」將在2月8日於阿蓮區老人活動中心舉行，後續場次也陸續規劃中。

據動保處統計，去年合計補助8412隻犬貓辦理絕育手術，補助對象涵蓋高雄市市民、動物保護團體、愛心個體戶及辦理偏遠地區犬貓絕育巡迴活動。

其中，「市民犬貓絕育補助」項目佔3197隻家犬貓，為歷年來此項目中最高隻數；另外，偏遠地區「犬貓絕育三合一巡迴活動」去年合計辦理34場、1694隻犬貓完成絕育手術，成果豐碩。

農業局表示，家中犬貓若沒有絕育容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，嚴重可能致命，為毛孩健康，最好都要結紮。

此外，現行動物保護法也規定，犬貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

