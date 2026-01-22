嘉縣綠鬣蜥防治課程須交千元保證金 移除逾3隻退還

快訊

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義縣府2月7日於嘉義大學舉辦「115年度嘉義縣綠鬣蜥防治宣導工作坊」招募移除員，開訓前酌收保證金新台幣1000元，移除3隻以上綠鬣蜥後退還，無法參與移除民眾勿報名。

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱今天告訴中央社記者，近幾年持續移除綠鬣蜥，僅去年嘉義縣就移除約2萬8000隻，但綠鬣蜥數目似乎未見減少，今年持續辦理，預計要移除2萬隻。

石蕙菱說，此次防治課程要招募80名移除人員，包含50名新受訓人員、30名已向縣府登記且有移除實績的人員回訓，受訓合格後必須投入移除工作；工作坊在1月27日上午10時起開放線上報名（報名網址https://forms.gle/7jRqjnDKtiuMumPy7），額滿為止，開訓前酌收保證金新台幣1000元。

石蕙菱強調，完訓學員必須簽署綠鬣蜥移除公約，依循「嘉義縣外來入侵綠鬣蜥移除防治指引」中所列的各項準則，以不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種之心態進行移除，移除3隻以上綠鬣蜥後退還1000元保證金。

石蕙菱說，依據移除個體大小可獲100元或500元獎勵金，未報名參與移除課程民眾不予兌換，如發現綠鬣蜥蹤跡可撥打119，或通報嘉義縣農業處畜產保育科05-3620123分機8802。

石蕙菱指出，嘉義縣綠鬣蜥是沿著八掌溪流域中游往下游擴散，從中埔一直到東石、布袋都有蹤跡，但以中埔鄉最嚴重，國道3中埔交流旁的邊坡、樹叢，也曾發現綠鬣蜥。

陳家鴻研究蝙蝠再創紀錄！觀霧首見討喜黃頸蝠 蝙蝠物種數冠全台

雪霸國家公園管理處技士陳家鴻博士工作之餘長期投入園區蝙蝠資源調查與監測工作，去年度又有豐富調查成果，包括觀霧地區持續捕獲...

飼料、美容、照護大PK！十大寵物用品連鎖店

寵物美容哪間最好？飼料、寵物保健品該去哪買？是飼主之間最常聊起的話題之一，背後也藏著不少現實考量。

廣角鏡／台北市立動物園 認識斑馬送徽章

今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園將於31日「國際斑馬日」舉辦「尋找斑馬」趣味活動，當天上午10時30分至11時30分...

梅花鹿群擴增 墾管處招獵人控管

墾丁國家公園野外梅花鹿族群擴增，破壞園區植被生態、啃食農作物造成農損，並衍生行車安全等問題。墾丁國家公園管理處今天首度辦...

鯨鯊保育意識抬頭 台灣漁民一年誤捕145尾全放生

俗稱豆腐鯊的鯨鯊性情溫和，是海洋中最大的魚類，但近年面臨嚴重生存威脅，海洋委員會指出，鯨鯊國際保育等級去年已提升至面臨滅...

墾丁梅花鹿氾濫成災 墾管處首辦獵人課程捕鹿控制族群

墾丁國家公園野外梅花鹿族群擴增，影響到園區植被生態、啃食農作物造成農損，並衍生行車安全等問題。墾丁國家公園管理處明天首度...

