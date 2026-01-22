嘉縣綠鬣蜥防治課程須交千元保證金 移除逾3隻退還

嘉義縣府2月7日於嘉義大學舉辦「115年度嘉義縣綠鬣蜥防治宣導工作坊」招募移除員，開訓前酌收保證金新台幣1000元，移除3隻以上綠鬣蜥後退還，無法參與移除民眾勿報名。

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱今天告訴中央社記者，近幾年持續移除綠鬣蜥，僅去年嘉義縣就移除約2萬8000隻，但綠鬣蜥數目似乎未見減少，今年持續辦理，預計要移除2萬隻。

石蕙菱說，此次防治課程要招募80名移除人員，包含50名新受訓人員、30名已向縣府登記且有移除實績的人員回訓，受訓合格後必須投入移除工作；工作坊在1月27日上午10時起開放線上報名（報名網址https://forms.gle/7jRqjnDKtiuMumPy7），額滿為止，開訓前酌收保證金新台幣1000元。

石蕙菱強調，完訓學員必須簽署綠鬣蜥移除公約，依循「嘉義縣外來入侵綠鬣蜥移除防治指引」中所列的各項準則，以不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種之心態進行移除，移除3隻以上綠鬣蜥後退還1000元保證金。

石蕙菱說，依據移除個體大小可獲100元或500元獎勵金，未報名參與移除課程民眾不予兌換，如發現綠鬣蜥蹤跡可撥打119，或通報嘉義縣農業處畜產保育科05-3620123分機8802。

石蕙菱指出，嘉義縣綠鬣蜥是沿著八掌溪流域中游往下游擴散，從中埔一直到東石、布袋都有蹤跡，但以中埔鄉最嚴重，國道3中埔交流旁的邊坡、樹叢，也曾發現綠鬣蜥。