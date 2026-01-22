嘉縣綠鬣蜥防治課程須交千元保證金 移除逾3隻退還
嘉義縣府2月7日於嘉義大學舉辦「115年度嘉義縣綠鬣蜥防治宣導工作坊」招募移除員，開訓前酌收保證金新台幣1000元，移除3隻以上綠鬣蜥後退還，無法參與移除民眾勿報名。
嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱今天告訴中央社記者，近幾年持續移除綠鬣蜥，僅去年嘉義縣就移除約2萬8000隻，但綠鬣蜥數目似乎未見減少，今年持續辦理，預計要移除2萬隻。
石蕙菱說，此次防治課程要招募80名移除人員，包含50名新受訓人員、30名已向縣府登記且有移除實績的人員回訓，受訓合格後必須投入移除工作；工作坊在1月27日上午10時起開放線上報名（報名網址https://forms.gle/7jRqjnDKtiuMumPy7），額滿為止，開訓前酌收保證金新台幣1000元。
石蕙菱強調，完訓學員必須簽署綠鬣蜥移除公約，依循「嘉義縣外來入侵綠鬣蜥移除防治指引」中所列的各項準則，以不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種之心態進行移除，移除3隻以上綠鬣蜥後退還1000元保證金。
石蕙菱說，依據移除個體大小可獲100元或500元獎勵金，未報名參與移除課程民眾不予兌換，如發現綠鬣蜥蹤跡可撥打119，或通報嘉義縣農業處畜產保育科05-3620123分機8802。
石蕙菱指出，嘉義縣綠鬣蜥是沿著八掌溪流域中游往下游擴散，從中埔一直到東石、布袋都有蹤跡，但以中埔鄉最嚴重，國道3中埔交流旁的邊坡、樹叢，也曾發現綠鬣蜥。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言