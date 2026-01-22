陳家鴻研究蝙蝠再創紀錄！觀霧首見討喜黃頸蝠 蝙蝠物種數冠全台

雪霸國家公園管理處技士陳家鴻博士工作之餘長期投入園區蝙蝠資源調查與監測工作，去年度又有豐富調查成果，包括觀霧地區持續捕獲國家瀕危物種霜毛蝠、相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，同時新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，使觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種，成為目前國內已知報告中單一地點蝙蝠物種數最高之處，凸顯雪霸園區在台灣中高海拔森林生態系中的關鍵地位。

雪霸管理處表示，霜毛蝠在台灣極稀少，過去曾被認為可能已在台灣消失，直到2006年在觀霧首度有活體紀錄，2024年再度現蹤後，2025年調查期間於觀霧地區再次捕獲1隻霜毛蝠，觀霧是否為霜毛蝠度冬或遷移過程中的重要節點，仍有待持續監測與累積資料釐清。

霜毛蝠主要分布於東亞溫帶至寒帶地區，台灣位於全球分布的最南界，在台灣的族群數量少、分布侷限，被列為國家瀕危物種。連續2年在觀霧地區有捕獲紀錄，對後續釐清其季節性活動模式、棲地利用與可能的度冬策略，具有重要研究價值。

觀霧地區去年再次捕獲金黃鼠耳蝠，是2025年調查的另一項重要成果，這個物種前一次於觀霧地區的捕獲紀錄為2006年，去年捕獲已相隔19年，也再次確認金黃鼠耳蝠仍於觀霧地區出現。

金黃鼠耳蝠在台灣屬於紀錄相對稀少的鼠耳蝠類群，族群規模與分布狀況仍不清楚，目前主要記錄於中南部與台東地區，被列為國家易危物種，目前已知與霜毛蝠同為季節性遷徙物種。這次再次捕獲金黃鼠耳蝠，顯示觀霧地區或許是牠們遷徙路線上的節點或度冬棲地，在多年後仍維持可利用的棲地條件，對於確認物種是否持續存在於區域內、評估其棲地需求與保育價值，具有關鍵意義。

雪管處表示，2025年9月調查期間，陳家鴻於觀霧地區捕獲1隻黃頸蝠，是該區首次記錄的蝙蝠物種。黃頸蝠因頸部至肩背間具有淡黃色毛帶而得名，為台灣特有種，牠們雖分布於各海拔山區，但在台灣屬於相對少見的物種，多半零星記錄於中海拔溪流附近，其餘生態習性不詳。

此次發現新紀錄物種，使觀霧地區累積的蝙蝠物種數達到27種，顯示即便長期進行調查，透過不同季節與年度的持續監測，仍有機會發現隱蔽性高或族群密度低的物種。

在蝙蝠屋監測方面，雪見遊憩區大型蝙蝠屋除累積有台灣大蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠、東方寬耳蝠、長尾鼠耳蝠棲息利用，2024年架設紅外線自動相機後，已確認保育類台灣無尾葉鼻蝠持續將當地蝙蝠屋作為夜間臨時棲所。去年監測結果顯示，除了6月，幾乎全年都能穩定記錄這種蝙蝠於夜間利用蝙蝠屋的情形，且拍攝到的個體數有增加趨勢，推測6月可能為生殖育幼期，母蝠對夜間臨時棲所的利用頻率相對降低。

雪管處表示，2025年持續與雲林縣黃金蝙蝠生態館合作，進行蝙蝠調查技術交流，並由該館協助共同推動白蘭部落蝙蝠屋計畫，將蝙蝠保育與監測實際帶入部落場域。透過在地參與跨域合作，除有助於累積區域生態資料，也期望未來能結合環境教育與生態旅遊，為部落發展創造新的可能性。此外，也與中原大學生物科技系陳怡寧教師團隊進行蝙蝠病毒的檢測，作為經營管理參考。

雪管處長林文和表示，鼓勵同事在工作之餘能投入自行專業研究，陳家鴻2008至2011年連續4年在雪見地區、2023至2025年連續3年在觀霧從事蝙蝠自行調查研究工作，為雪霸國家公園累積豐富的蝙蝠生態資料，同時也將保育成果設置蝙蝠屋並部落合作推廣教育，顯示國家公園人員的專業及積極的工作態度」。雪管處未來除了自行研究外，也將持續與相關學術單位科學研究、結合蝙蝠屋監測與深化地方合作，健全雪霸園區的生態基礎資料，作為後續保育與經營管理的重要依據。 雪見大蝙蝠屋持續穩定記錄到台灣無尾葉鼻蝠夜間棲息（圖中有4隻個體）。圖／雪霸國家公園管理處提供 白蘭部落蝙蝠屋計畫（部落夥伴自行組裝的蝙蝠屋），前排左為雪管 處陳家鴻博士，右為黃金蝙蝠生態館長張恒嘉。圖／雪霸國家公園管理處提供 霜毛蝠毛髮末端呈現霜白色，像似灑上了糖霜，顯得非常亮眼。圖／雪霸國家公園管理處提供 2025年8月在觀霧捕獲的霜毛蝠。圖／雪霸國家公園管理處提供 架設於雪見的大型蝙蝠屋，包含多種型式的棲息空間設計，可吸引不同棲息喜好的蝙蝠種類入住。圖／雪霸國家公園管理處提供 金黃鼠耳蝠全身毛髮為黃色，十分亮麗與特別。圖／雪霸國家公園管理處提供