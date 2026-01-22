飼料、美容、照護大PK！十大寵物用品連鎖店

不只是寵物 是每天一起生活的家人

台灣寵物市場持續成長，相關消費型態也出現明顯轉變。早在2020年，全台犬貓總數已正式超過15歲以下孩童人數，寵物相關支出不再只停留在飼料與基本用品，而是延伸到美容、醫療、住宿與日常照護等多元服務。近年隨著生活型態改變，陪伴型需求增加，整體寵物產業年產值已達300億元，寵物用品展的檔期數量，也被觀察到逐漸超過婦幼、母嬰相關展覽，顯示市場規模與討論熱度同步放大。

在這樣的背景下，哪些寵物用品連鎖品牌最常被網友討論、點名與比較？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，彙整網路討論聲量，整理出討論度最高的「十大寵物用品連鎖店」。從全台密集展店的大型通路，到主打專業諮詢、貓咪專門選品的特色品牌，上榜名單不只反映通路規模，也呈現飼主在價格、服務、專業度與使用情境上的真實在意點。

No.10 百分百寵物生活館

百分百寵物生活館在本次榜單中位居第十名，討論亮點多集中在其「獸醫師背景」的通路特色。品牌由獸醫師黃聰圍創辦，目前全台門市約15間，門市由獸醫師帶領寵物諮詢師與美容師提供服務，讓不少飼主在選購用品時，能同時獲得較專業的建議。雖然整體聲量不如大型連鎖品牌，但在需要實際諮詢與健康相關討論的情境中，仍維持穩定被提及。

從網友分享來看，有人在樹林新店補貨時提到，商品種類比預期豐富，且可現場諮詢獸醫，讓人感到安心；也有飼主表示「店員很親切介紹，美容師很有耐心，狗狗洗得很乾淨也不會害怕」，另有人形容「東西很豐富，服務人員態度很好，開幕時還能現場請獸醫協助看看狀況」。整體而言，百分百寵物生活館在網路討論中，多被視為結合商品販售與專業諮詢的實體通路，也因此在本次熱議榜單中維持一定討論度。

No.9 培菓寵物

培菓寵物在網路討論中，常被視為適合長期補貨的好去處，目前全台門市約二十多間，在飼料與特定品牌進貨穩定度上，維持一定討論度。對不少飼主來說，培菓的吸引力不在於話題行銷，而是「每個月固定要買的東西，在這裡買比較不心痛」。有網友分享，飼料本身就是長期支出，單次看似差距不大，但實體門市價格與網路價接近，長期累積下來，實際感受的價差相當明顯，這也成為培菓被反覆提到的重要原因。

從網友回饋來看，不少人點名培菓在特定區域的門市表現，有人稱讚新竹地區多家分店「整體都不錯」，也有網友形容中和環中路的門市為「寵物店界的好市多」，認為空間大、貨品齊全、價格有優勢。服務體驗同樣是討論重點，有消費者表示「價格便宜實在、產品種類豐富，店員很親切，還有外送服務很方便」，也有人分享「每個月26、27、28日全品項95折，現金價值得補貨」。此外，培菓長期支持「以認養代替購買、以結紮代替撲殺」，實體門市不販售狗貓活體，並提供認養相關資訊與協助，這樣的經營理念也在討論中被多次提及。

No.8 旺城寵物精品

在連鎖寵物用品的比較討論中，旺城寵物精品常被形容為適合日常用品補貨的選擇之一，目前全台門市約十多間，主要以區域型門市經營為主。網友討論中，有人認為旺城的價格與品項深度對於固定補貨族群來說相當實用，但也有人提到「折扣力度不一定是最高」，使其在價格競爭上的表現較為保守。整體而言，穩定的在地客群與熟客支持，成為旺城能在本次熱議榜單中維持能見度的關鍵。

從實際討論內容來看，旺城的服務體驗在不同分店間常被拿來比較。有網友點名新北市三重集美、重陽門市，稱讚「店狗很乖又可愛，東西便宜好買」，也有人分享「老闆與老闆娘服務態度很好，店內乾淨明亮，逛起來很舒服」，甚至有消費者提到店員會主動提醒寵物飲食限制，「寧願不賣東西也要給建議」，讓人留下深刻印象。不過，近期也有網友分享網購經驗，指出在電商平台購買指定品牌飼料時，收到的包裝與預期不符，並對商品效期標示提出疑問，相關貼文在社群平台引發討論。正反評價交錯出現，使旺城寵物精品在榜單中多半圍繞在門市服務表現與網購體驗的討論上。

No.7 愛貓園

在愛貓族群之間，愛貓園常被聊起的重點不在全類毛孩用品，而是它對貓咪專用商品的聚焦與選品深度。網友分享中會提到，無論是貓砂、主食罐或零食品牌，許多品項能一次性找到，適合需要進行「貓咪用品比較」的飼主。目前門市共2間，皆位於台北市，除實體通路外亦提供線上購物服務；另設有動物醫院，提供犬貓與特殊寵物門診，並販售處方飼料、動物藥品與醫療器材，成為不少長期照護飼主在討論中提到的便利配置。此外，品牌亦經營貓旅館服務，延伸貓咪照護的使用情境。

從網友回饋來看，討論多集中在商品齊全度、價格與地點便利性，有人形容「品項很多元，價格不貴，在通化夜市採買很方便」，也有飼主表示「來通化夜市都會順路逛逛」，將其視為固定補貨點。另有長期消費者分享，認為愛貓園在台北市屬於貨品齊全、價格公道，且願意持續導入新品的寵物用品店，加上鄰近分店附設動物醫院，也讓不少需要長期照護的飼主在討論時特別提到，另外還有貓旅館服務，對有寄宿需求的人來說十分方便。

No.6 寵物好事-貓の專門店

專注於貓咪用品的寵物好事－貓の專門店，在愛貓族群中累積穩定討論度，成為本次榜單中定位相對鮮明的連鎖品牌之一。目前全台門市約8間，除實體店面外亦經營線上購物平台，近期台中水湳店於2026年1月4日開幕，也在貓咪社群中帶動新一波關注。

從網友回饋來看，討論焦點多落在商品選擇與試吃體驗，有飼主形容「養貓的人來逛這裡，很有可能一逛就兩三個小時」，認為商品種類多、逛起來有探索感，也有人指出部分品項「甚至比電商便宜」，特別適合購買分裝小包，降低囤貨放久不新鮮的風險。不過，也有網友提出不同看法，反映即期商品與非即期商品價格差異不明確，且部分商品價格與網購不一致，進而質疑實體門市的價格優勢；正反意見並存，也讓品牌在貓咪用品相關討論中持續被提及。

No.5 大樹寵物

相較於大型連鎖通路，大樹寵物的門市規模不算龐大，目前全台門市約10間，因隸屬大樹藥局體系，在網友討論中仍具有明確辨識度。與一般寵物用品通路相比，大樹寵物的定位較偏向以品牌理念發展實體通路，強調預防醫護與仿人照護概念，將寵物視為家人延伸照顧，這樣的背景也成為網路討論時常被提及的差異點之一。

從實際服務與網友回饋來看，大樹寵物除用品販售外，部分門市提供可清楚看見作業流程的寵物美容服務，另有分店設置游泳池，由專業人員一對一陪同毛孩進行水中活動。網友評價中，有人分享「店長超有愛又專業，整間店環境很溫馨，店員服務好又親切，寵物用品齊全」，也有人提到「店內規劃整齊乾淨，店員貼心不過度推銷，孩子非常喜歡店員們」，另有飼主注意到門市貼心提供免費尿布墊與禮貌帶，減少毛孩突發狀況的尷尬，這些細節也成為支撐其討論度的重要原因。

No.4 貓狗大棧-寵物百貨

貓狗大棧在網路討論中，常被形容為「門市舒適、商品選擇不錯」的寵物百貨型連鎖品牌。相較於其他全台密集展店的通路，貓狗大棧的門市布局較為集中，目前據點主要分布於新北、中彰投、雲嘉南與高屏地區，台北市並未設點，新北市僅約3間門市，全台門市數約40多間，經營重心明顯落在中南部。這樣的區域配置，也讓它在討論中經常被視為「熟客型通路」，吸引願意為選品與價格特地跨區前往的消費者。

從網友回饋來看，討論焦點多半集中在價格與補貨便利性，有網友形容貓狗大棧是「便宜聚集地，但要看商品」，認為部分品項價格相對有優勢，但仍需自行比較挑選；也有人分享「特地從台北市來新莊門市購買朋友推薦的用品，價格實惠、東西齊全，對面就是新莊棒球場，週二還有會員日打折，下次還要來補貨」，另有飼主表示「買寵物用品食物的好地方，週二會員日真的很讚」、「兩隻毛小孩的東西幾乎都在這買，人員服務親切」。此外，貓狗大棧主要營業項目以寵物百貨為主，部分門市另有提供寵物美容服務，美容項目多與當地寵物美容工作坊合作。同時，品牌也長期推廣「領養代替購買、愛他不棄養」理念，全台門市皆不販售貓狗活體，並不定期與地方流浪動物愛心團體合作舉辦認養活動，成為網友討論中另一項被提及的品牌特色。

No.3 寵物公園

寵物公園是台灣最早快速展店的寵物用品連鎖之一，目前全台門市已超過100家，成為網友討論中經常被點名的經典品牌。除了寵物用品販售外，門市也提供寵物美容、住宿與安親等服務，且全台門市皆為寵物友善空間，讓不少飼主將其視為日常補貨與服務整合的重要據點。從網友回饋來看，討論焦點多集中在價格與服務體驗，有人分享「經過朋友介紹，原本在電商平台缺貨的飼料，實體門市不僅買得到，價格還更便宜」，也有不少飼主提到店員解說細心、願意協助查詢商品資訊。與美容服務相關的評價同樣頻繁出現，有飼主表示「店員服務態度很好且細心解釋，非常感謝」，也有人分享長期在同一門市替毛孩美容與購買必需品的經驗，顯示寵物公園在網路討論中，不僅是通路品牌，也逐漸成為許多飼主慣性信任與回訪的選擇。

不過，寵物公園過去也曾因出貨爭議引發討論。2024年8月，有網友在「爆料公社」發文指出，收到電商訂購的寵物飼料時，發現外包裝已有破損，包裹內甚至附上一張疑似指示員工於撿貨與出貨時「假裝沒看到破損」的字條，且照片中可見字條上留有簽名，相關內容隨即在網路上引發關注。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析，當時聲量於2024年8月25日達到高峰，單日累積2,986筆討論。對此，寵物公園發布聲明回應，表示目前尚未自建倉庫，電商商品皆由委外第三方物流倉儲出貨，經查為物流人員作業疏失所致，並已與消費者聯繫處理退換貨，同時表示將重新檢視流程、要求委外廠商改善作業，以避免類似情況再次發生。

No.2 魚中魚

以一站式寵物與水族用品聞名，魚中魚在本次榜單中排名第二。品牌自1990年12月於台中發跡，是台灣連鎖寵物店中經營時間最久的品牌之一，目前全台門市約30家，販售項目涵蓋水族、貓、狗、鼠、兔，以及兩棲爬蟲等常見寵物與相關用品，也被視為台灣目前最大的水族通路龍頭。從網友討論來看，魚中魚不僅飼料與用品齊全，連魚缸與水族設備也能一次購足，讓多種寵物家庭能集中補齊清單，實體門市的存在感相當鮮明。

近年來，魚中魚因門市空間與展示內容在社群平台受到關注，不少網友拍攝門市影片開箱分享，有人形容門市體驗「完全顛覆對傳統水族寵物賣場的想像，更像是精緻、寓教於樂的生物小宇宙」，並指出「完全免費入場」，對親子族群特別有吸引力。隨著2025年8月21日台中海洋館正式開幕，魚中魚也被拿來比較，不少討論聚焦在價格與可近性，有網友認為若以參觀門檻來看，魚中魚更容易親近。

No.1 東森寵物

東森寵物長期以「全台最大連鎖寵物店」吸引網友熱議，目前全台門市數已達109間，據點遍布北中南，結合電商通路、美容、住宿，以及商品滿額即享外送服務，使其以通路密度與服務完整度優勢，成為網友討論度最高的寵物用品連鎖品牌之一。從網友討論內容來看，常被提及的包含「線上優惠活動」與門市服務體驗，有消費者分享「毛小孩的吃食不少，便宜的、高CP值和貴的都有，有很多毛小孩的保健食品」，也有人形容實際逛店感受，「店員非常熱情又不給壓力的介紹，踏出店家的時候心情很好」，顯示其在商品結構與服務互動上，都是支撐討論熱度的重要來源。

不過，高聲量並非全然來自正面討論。2025年3月，台中澄清店發生貓咪於美容烘乾過程中不幸離世的事件，飼主於9月15日公開事件經過後迅速引發關注，隔日相關爭議聲量衝上286筆。雖然僅占整體聲量的一小部分，卻在短時間內明顯推升討論熱度，也讓「寵物美容安全」成為網友集中討論的焦點。事件後，東森寵物發布聲明致歉並說明改善措施，相關討論也反映出，大型連鎖通路在享有高度曝光與通路優勢的同時，服務品質與安全管理更容易成為輿論放大檢視的關鍵。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年1月14日至2026年1月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

