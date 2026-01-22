聽新聞
梅花鹿群擴增 墾管處招獵人控管

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
墾丁梅花鹿。圖／聯合報系資料照
墾丁梅花鹿。圖／聯合報系資料照

墾丁國家公園野外梅花鹿族群擴增，破壞園區植被生態、啃食農作物造成農損，並衍生行車安全等問題。墾丁國家公園管理處今天首度辦理獵人訓練課程，招募廿名有經驗的獵人，訓練後協助以套索捕捉梅花鹿，轉送社頂復育區，控制梅花鹿族群，首波計畫捕捉五十隻。

墾丁國家公園一九九四年野放梅花鹿，多年繁衍之下，鹿群已擴散至整個恆春半島，估算族群已達三千六百隻，且活動範圍擴張，人鹿衝突增加，衍生「鹿衝」造成交通事故、啃食火龍果、黑豆等農損問題。

墾管處為此首度辦理獵人課程，招募在地有經驗的獵人廿名，配合梅花鹿專家的課程訓練，以套索捕捉轉送復育區，以減少梅花鹿傷亡為原則，希望更有效控制梅花鹿族群，降低梅花鹿對環境生態的影響。

墾管處保育科長陳信宏說，套索捕捉較不會傷害鹿隻，獵人抓到一隻活鹿獎金五千元；首波以五十隻為目標，額滿為止。這次為試驗性質，過程中會滾動檢討鹿隻死傷率等，作為下階段改善的參考。社頂梅花鹿復育區約一二○公頃，目前僅廿餘隻梅花鹿，抓到的梅花鹿將安置至此。

