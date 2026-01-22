聽新聞
廣角鏡／台北市立動物園 認識斑馬送徽章

聯合報／ 記者洪子凱
圖／台北市立動物園提供
圖／台北市立動物園提供

今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園將於31日「國際斑馬日」舉辦「尋找斑馬」趣味活動，當天上午10時30分至11時30分和下午2時30分至3時30分，非洲動物區有保育員介紹園內照養的查普曼斑馬，從趣味遊戲分辨查普曼斑馬、格利威斑馬、山斑馬3種斑馬的特徵，有機會獲得動物園2026年限定斑馬日徽章。

