鯨鯊保育意識抬頭 台灣漁民一年誤捕145尾全放生

俗稱豆腐鯊的鯨鯊性情溫和，是海洋中最大的魚類，但近年面臨嚴重生存威脅，海洋委員會指出，鯨鯊國際保育等級去年已提升至面臨滅種威脅，台灣去年一年漁民便誤捕145尾，為深化保育觀念，海保署今天於高雄市立圖書館總館發表中英雙語繪本「海邊的星星巨人」，盼透過閱讀讓保育意識從小扎根。

海委會主委管碧玲表示，台灣早於2020年即公告鯨鯊為海洋保育類野生動物，近年東部海域出現頻率明顯增加，根據海保署通報系統統計，2021年至2025年底，累計釋放誤捕鯨鯊達372尾，2021年僅22尾，但去年一整年就已達145尾，這些數字背後，是漁民、政府與民間共同守護海洋的努力累積，代表漁民與民間守護海洋的意識正在抬頭。

她指出，鯨鯊是全球體型最大的魚類，緩慢而安靜地游行於海洋之中，是生態系裡重要而溫柔的存在，然而這樣的生命長期面臨誤捕與棲地干擾等威脅，其存續狀況已引起國際自然保育界高度關注，去年「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」已決議，將鯨鯊自附錄II提升至附錄I，表示國際間認為鯨鯊有滅種威脅，須嚴格管制，也顯示其保育的迫切性。

海保署長陸曉筠指出，保育不應止於法規限制，更需仰賴教育，為讓生硬的保育政策轉化為兒少易懂的語言，海保署此次推出「海邊的星星巨人」繪本，由獲得海委會海洋文化獎的知名作家夏曼•藍波安，與金鼎獎繪者貓魚共同創作。

故事以孩童視角出發，描繪小男孩與鯨鯊在星空與海洋間的相遇，並設計特殊拉頁，將鯨鯊身上的斑點與星空相互輝映，以此連結自然生態與人文想像，期盼透過繪本讓下一代對海洋產生情感與敬畏，讓守護海洋成為未來公民的自然選擇。 「海邊的星星巨人」繪本，由獲得海委會海洋文化獎的知名作家夏曼•藍波安，與金鼎獎繪者貓魚共同創作。圖／海洋委員會提供