墾丁梅花鹿氾濫成災 墾管處首辦獵人課程捕鹿控制族群

墾丁國家公園野外梅花鹿族群擴增，影響到園區植被生態、啃食農作物造成農損，並衍生行車安全等問題。墾丁國家公園管理處明天首度辦理獵人課程，招募獵人20人，訓練後以套索捕捉鹿隻再轉送至社頂復育區，以控制梅花鹿族群，首波計畫捕捉50隻。

墾丁國家公園自1994年開野放梅花鹿，經多年繁衍目前鹿群範圍已擴散至整個恆春半島，現估算已達3600隻族群規模。因鹿群數量及範圍擴張，人鹿接觸及衝突機會也增加，包造「鹿衝」造成的交通事故，啃食火龍果、黑豆等農損問題。

墾管處因此首度辦理獵人課程，招募在地有經驗的獵人20名，配合梅花鹿研究專家的課程訓練，以套索方式捕捉，再轉送至社頂復育區，並以減少梅花鹿傷亡為原則，希望以更有效方式進行梅花鹿族群控制，降低梅花鹿對環境所造成的影響。

課程為明天一個上午，由墾管處保育科長陳信宏及梁又仁博士授課，課程內容包括梅花鹿捕捉指引、捕捉方法及實際操作訓練、保定訓練及後續運送處理等。陳信宏強調，套索方式較不會造成鹿隻傷亡，捕捉到1隻活鹿會給獵人5000元獎金。

目前目標是捕獲50隻，額滿為止。這次計畫為試驗性質，過程中會進行滾動式檢討，如鹿隻死傷率等，檢視成效作為下階段策進作為參考，若成效良好再推廣。社頂梅花鹿復育區面積約120公頃，目前有20餘隻梅花鹿，捕捉到的梅花鹿將放至此增添新血。

墾管處表示，計畫由恆春半島各鄉鎮公所薦送人員，經過墾管處篩選，並完成梅花鹿族群控制的獵人訓練課程後，再建立合格名單送至保七總隊第八大隊列冊，等正式函文通知後，便可以進行捕捉作業。