保育類「欖蠵龜」網困台東沙灘 海巡救援轉送治療

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
保育「欖蠵龜」網困台東沙灘，海巡與縣府畜產保育科、海洋保育署台東海洋保育站救援轉送治療。圖／海巡署提供
保育「欖蠵龜」網困台東沙灘，海巡與縣府畜產保育科、海洋保育署台東海洋保育站救援轉送治療。圖／海巡署提供

台東市漂流木石滬沙灘今天出現驚喜又揪心的一幕，有民眾發現1隻活體海龜受困沙灘，隨即通報海巡單位協助處理。經專家確認為保育類動物「欖蠵龜」，並後送醫治。

海巡署表示，上午9點26分接獲通報有海龜受困，立即指派第13岸巡隊第2機動巡邏站人員趕赴現場，並同步聯繫縣府畜產保育科與海洋保育署台東海洋保育站到場支援。

經專業人員檢視後，確認該海龜為保育類動物「欖蠵龜」，且身上纏繞漁網，影響行動。相關單位隨即協助將漁網移除，初步處置後，將後送至國生館進一步檢查與醫治，再評估擇期野放。

海巡署指出，台東沿海生態資源豐富，民眾不時會遇到海龜擱淺或上岸產卵情形，民眾若發現海龜應保持距離、避免喧嘩與刻意驚擾，夜間也應降低手電筒或車燈光害，以免影響海龜行為。

另呼籲民眾發現海洋保育或野生動物相關案件，可立即撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將第一時間前往處理。

保育「欖蠵龜」網困台東沙灘，海巡與縣府畜產保育科、海洋保育署台東海洋保育站救援轉送治療。圖／海巡署提供
保育「欖蠵龜」網困台東沙灘，海巡與縣府畜產保育科、海洋保育署台東海洋保育站救援轉送治療。圖／海巡署提供

