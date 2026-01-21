「選舉熊」現身？屏東2鄉5天內接連出現大型動物破壞果樹

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹鄉附近的香蕉園今一早農民發現香蕉樹都遭破壞折損，農民憂心忡忡的向縣議員許展維（右）陳情。圖／縣議員許展維提供
屏東縣5天內接連在佳冬鄉、萬丹鄉發生檳榔香蕉園遭破壞，檳榔樹還有爪子抓痕，坊間傳出可能是熊、山豬等入侵。農業處19日到佳冬鄉檳榔園會勘，研判應是中大型犬隻。未料今一早萬丹鄉有香蕉園遭類似情況破壞，農業處表示，將到場釐清。

今年2026年是選舉年，20多年前屏東縣內埔鄉、竹田鄉附近檳榔園曾發生樹幹遭折損、爪痕、腳印出沒，也曾發生小豬被咬，農民憂熊出沒，但最後查出多是中大型犬隻「犯案」，還曾查出獒犬咬小豬。每次傳出類似消息時，剛好都在選舉年，因此地方又稱是「選舉熊」。

佳冬鄉檳榔園17日有農民發現，檳榔樹被不明動物破壞，還有出現爪痕，農業處19日到場會勘後，研判應是中大型犬隻野狗所為。

未料今21日上午一早，縣議員許展維接獲陳姓農民通報，萬丹鄉興化廍香蕉園，有近50棵香蕉樹被不明動物撕裂損壞，許展維說，香蕉園遭破壞痕跡，很像猴子或是熊，不像人抓的，香蕉樹被凹斷，不知道是什麼大型動物破壞，樹幹上都有抓痕，地上也有腳印，他也協助農民通報縣府農業處。

陳姓農民擔憂說，「整排都凹斷了，真的想不通是誰弄的？」「人不會這樣做啦！」

農業處動保科長李繼雅說，佳冬鄉檳榔園19日到場研判應是野狗。萬丹鄉香蕉園已接獲通報，將會到場調查。

李繼雅說，不要小看狗的能力，中型犬15公斤以上的狗可以跳很高，萬丹鄉的香蕉樹遭破壞也有可能是野狗，不過仍要到場釐清。

屏東縣萬丹鄉附近的香蕉園今一早農民發現香蕉樹都遭破壞凹損。圖／縣議員許展維提供
屏東縣萬丹鄉附近的香蕉園今一早農民發現香蕉樹都遭破壞凹損，現場有腳印。圖／縣議員許展維提供
屏東縣佳冬鄉附近出現檳榔樹遭破壞出現爪痕等，農業處到場會勘研判是野狗。圖／讀者提供
屏東縣萬丹鄉附近的香蕉園今一早農民發現香蕉樹都遭破壞凹損。圖／縣議員許展維提供
屏東縣佳冬鄉附近出現檳榔樹遭破壞出現爪痕等，農業處到場會勘研判是野狗。圖／讀者提供
屏東縣萬丹鄉附近的香蕉園今一早農民發現香蕉樹都遭破壞凹損。圖／縣議員許展維提供
香蕉 檳榔 農業處 屏東縣

