農業部推出「犬蹤地圖APP」 邀民眾上傳遊蕩犬蹤跡

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
犬蹤地圖APP介面及操作方式示意圖。圖／農業部提供
遊蕩犬引發的人犬衝突、生態干擾事件層出不窮。農業部為此開發「犬蹤地圖APP」，導入公民科學家精神，補強犬群分布與數量等基礎資訊。即日起，民眾可於iOS與Android平台下載，共同協助累積第一線犬群資料，作為為建構「全國遊蕩犬風險地圖」資料來源。

農業部表示，現行人犬或生態衝突熱區多由各縣市自行畫設，長期以來缺乏一致的資料基礎與科學化分析架構，導致各地熱區畫設標準不一，也難具體說明其風險判斷依據，影響政策說服力與資源配置精準度。

為解決此問題，農業部推動以整體風險情資為基礎的系統性管理模式，建構全國一致的分析方法與指標，重構具科學依據且可檢證的熱區畫設機制，並依人犬或生態衝突熱區為基點，採「同心圓推展模式」逐步擴大高強度管理範圍，集中資源於高風險區域。

農業部表示，為提升犬群調查資料的正確性與蒐集效率，農業部開發遊蕩犬調查工具「犬蹤地圖APP」，民眾可透過手機即時拍攝遊蕩犬影像，由系統自動記錄GPS定位，並運用AI技術辨識照片中犬隻數量，將資料即時標註於地圖上，突破傳統地面調查在人力與時間上的限制。

農業部進一步說明，APP使用者僅需註冊手機號碼並完成一次性驗證碼驗證，即可使用各項回報功能，避免繁複的註冊流程，同時降低重複或不實通報的風險，確保資料可信度與後續分析價值。

農業部說，「犬蹤地圖APP」將作為建構「全國遊蕩犬風險地圖」重要資料來源。今年起，將整合APP回報資料、定期犬群調查成果、人犬衝突通報、交通事故資料，以及生態熱區與野生動物犬殺資訊，運用統計模型與地理資訊系統，建立可動態更新的風險分析架構。透過制度化資料蒐集與風險分析工具的建立，遊蕩犬管理將由經驗導向逐步轉為證據導向，為政策精進與地方執行提供更穩固的專業基礎。

風險 農業部 地圖 流浪犬

