【動物冷知識】動物也會穿裝備？海豚戴「海綿手套」、螃蟹拿海葵當拳套
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？海豚會把海綿套在喙緣上，就像人類戴手套一樣。
這是要幹嘛呢？今天就讓我們來看看三個動物的裝備冷知識吧！
細螯蟹屬是一種小型螃蟹，俗名拳擊蟹或pom-pom蟹，他的兩隻蟹螯會各抓著一顆海葵，利用海綿的刺細胞防禦、嚇阻掠食者，也能用來麻痺獵物、輔助捕食。
若不慎遺失一顆海葵，他們會將原先的海葵撕成兩半，利用海葵無性生殖能力，讓其分裂成兩個個體，硬是在生出一對拳擊手套。若兩顆都搞丟了，他們也會去搶其他拳擊蟹的海葵，只要搶到一顆就能馬上再製作一顆，海葵算是被他們玩透了。
雖然在捕食過程，海葵也能分到一點食物殘渣，但比起與拳擊蟹一起共生，海葵單獨生活反而能夠活得更好。
有些小魚害怕被大魚吃掉，就會選擇與小水母或海葵幼蟲等具刺細胞的海洋動物一起伴遊，藉由他們的刺細胞來保護自己。
甚至有些小魚甚至會叼著這些刺細胞動物，將其當作盾牌，用來抵禦掠食者。
科學家發現，有些海豚會把海綿套在吻部，就像人類戴上手套一樣。這層柔軟的「鼻套」能在他們於海床搜尋獵物時，保護吻部不被石頭或珊瑚等尖硬物刮傷。
這種覓食方式，和我們熟知的海豚利用迴聲定位狩獵並不相同。一般來說，海豚發出的聲波會被魚類體內的魚鰾強烈反射，讓他們能迅速定位獵物的位置；但有些魚類，例如鱸魚，天生沒有魚鰾。這類獵物通常只有約 12 公分長，體型不大，卻相當營養，因為缺乏魚鰾的魚往往含有較高比例的脂肪。
也正因如此，這些美味的小魚幾乎無法被迴聲定位找到。若想捕捉他們，海豚就必須把臉貼近海床翻找，風險自然大增。於是，聰明的海豚選擇戴上海綿鼻套，讓自己能放心在礁石與碎石間搜尋食物，而不至於受傷。
對海豚來說，當他們的最強武器聲波派不上用場時，這時候就需要頂級的狩獵裝備了——一塊海綿！！
