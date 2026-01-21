【動物冷知識】動物也會穿裝備？海豚戴「海綿手套」、螃蟹拿海葵當拳套

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？海豚會把海綿套在喙緣上，就像人類戴手套一樣。

這是要幹嘛呢？今天就讓我們來看看三個動物的裝備冷知識吧！

Lybia tessellata is commonly known as the pom-pom crab or boxer crab because of its habit of carrying a sea anemone around in each of its claws, these resembling pom-poms or boxing gloves.



[📹 Yury Ivanov: https://t.co/oynXynRTUl]pic.twitter.com/1kpLA0cBLW — Massimo (@Rainmaker1973) 2023年8月15日

細螯蟹屬是一種小型螃蟹，俗名拳擊蟹或pom-pom蟹，他的兩隻蟹螯會各抓著一顆海葵，利用海綿的刺細胞防禦、嚇阻掠食者，也能用來麻痺獵物、輔助捕食。

若不慎遺失一顆海葵，他們會將原先的海葵撕成兩半，利用海葵無性生殖能力，讓其分裂成兩個個體，硬是在生出一對拳擊手套。若兩顆都搞丟了，他們也會去搶其他拳擊蟹的海葵，只要搶到一顆就能馬上再製作一顆，海葵算是被他們玩透了。

雖然在捕食過程，海葵也能分到一點食物殘渣，但比起與拳擊蟹一起共生，海葵單獨生活反而能夠活得更好。

有些小魚害怕被大魚吃掉，就會選擇與小水母或海葵幼蟲等具刺細胞的海洋動物一起伴遊，藉由他們的刺細胞來保護自己。

甚至有些小魚甚至會叼著這些刺細胞動物，將其當作盾牌，用來抵禦掠食者。

On this bottlenose dolphin's rostrum, you'll notice there's a sponge.



The dolphin has broken this sponge off and is using it to probe the seafloor for fish, an act that has come to be dubbed "sponging".



This is the first example of material culture in a marine mammal species🧵 pic.twitter.com/XyZQWuTfbD — Crémieux (@cremieuxrecueil) 2023年8月31日

科學家發現，有些海豚會把海綿套在吻部，就像人類戴上手套一樣。這層柔軟的「鼻套」能在他們於海床搜尋獵物時，保護吻部不被石頭或珊瑚等尖硬物刮傷。

這種覓食方式，和我們熟知的海豚利用迴聲定位狩獵並不相同。一般來說，海豚發出的聲波會被魚類體內的魚鰾強烈反射，讓他們能迅速定位獵物的位置；但有些魚類，例如鱸魚，天生沒有魚鰾。這類獵物通常只有約 12 公分長，體型不大，卻相當營養，因為缺乏魚鰾的魚往往含有較高比例的脂肪。

也正因如此，這些美味的小魚幾乎無法被迴聲定位找到。若想捕捉他們，海豚就必須把臉貼近海床翻找，風險自然大增。於是，聰明的海豚選擇戴上海綿鼻套，讓自己能放心在礁石與碎石間搜尋食物，而不至於受傷。

對海豚來說，當他們的最強武器聲波派不上用場時，這時候就需要頂級的狩獵裝備了——一塊海綿！！

