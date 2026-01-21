動物園響應國際斑馬日 挑戰認「馬」有機會獲限量徽章

今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園藉此機會將於31日舉辦「尋找斑馬」趣味活動，當天也是「國際斑馬日」，上午10時30分至11時30分和下午2時30分至3時30分，非洲動物區將有保育員介紹斑馬類型與特徵，邀請大家從「茫茫馬海」中分辨斑馬，還有機會獲得動物園2026年限定斑馬日徽章。

園方表示，非洲動物區照養的查普曼斑馬是平原斑馬的亞種，原始棲息環境在非洲東南部的稀樹草原，有逐水草而居的遷徙習性，隨季節變化追隨草場和水源移動。斑馬以1匹雄馬和數匹雌馬及幼馬組成群體生活，遷徙季節則會聚集為更大的馬群同時移動。

平原斑馬整體的生存狀態受國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）列為近危（NT），雖然野外族群數量相對穩定，不過斑馬們的原棲地仍面臨農業土地開發利用、家畜放牧導致的資源競爭、草原退化壓力，以及為了取得毛皮的過度獵捕等威脅。

斑馬毛皮上黑白相間的條紋每隻都有獨一無二的紋路，外觀也各有差異。目前分類將斑馬分為3種不同物種，除了查普曼斑馬在內的平原斑馬，還有格利威斑馬、山斑馬，查普曼斑馬有相對較短的耳朵、延伸至腹部的條紋，身上的白色條紋還帶有咖啡色陰影般的色彩。

動物園將在31日推廣日舉辦活動，介紹園內照養的查普曼斑馬，從趣味遊戲分辨查普曼斑馬、格利威斑馬、山斑馬3種斑馬的特徵，邀請遊客一同參與。 今年適逢農曆生肖馬年，台北市立動物園藉此機會將於31日舉辦「尋找斑馬」趣味活動，當天也是「國際斑馬日」，將與遊客互動有機會獲得動物園2026年限定斑馬日徽章。圖／動物園提供