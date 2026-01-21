快訊

買幼犬貓回家卻生病…調解談不攏 新北動保處提醒：選購寵物要三思

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北動保處提醒，消費者若要購買犬貓，要選擇信譽良好店家，並詳閱店家買賣契約各項條款，確認內容符合自身條件後再交易。圖／新北市動保處提供
農曆新年將至，寵物買賣進入消費旺季，有鑑於近期接獲多起民眾申訴，反映購買幼犬、幼貓後，短期內生病甚至死亡，引發醫療費用、退換貨及責任歸屬等消費糾紛。新北動保處呼籲，切勿因一時喜愛而衝動消費，寵物買賣契約並非白紙一張，後續生命照護成本更不容忽視。

近日動保處接獲1起買賣糾紛，民眾至寵物店家買到1隻虛弱品種小貓，經治療後演變成嚴重的呼吸道感染。後經協調雙方至調解委員會調解，因雙方認知差異導致調解失敗，民眾無法取回金錢損失，更心力交瘁。

動保處表示，消費者對動物整體健康狀況，及幼齡犬貓適應新環境能力認知有限，加上部分品種幼犬貓抵抗力較弱，常在更換環境後發病，導致爭議層出不窮。當消費者發現幼犬貓異常時，常陷入是否繼續飼養或送回業者處，甚至求償無門。

建議購買寵物要三思，首先民眾務必審慎評估自身飼養能力，購買前應先自我檢視是否具備照護幼犬幼貓「食、衣、住、行」等基本條件，是否具備觀察與判斷動物健康異常的能力，發現動物生病時，是否了解應送醫治療或依契約處理的正確方式。

飼養環境方面，須能提供安全無虞、通風良好且冷熱適宜的空間，並依季節調整溫度與保暖設備，避免高溫或低溫環境對幼齡動物造成風險。其次、要選擇信譽良好店家，並詳閱店家買賣契約各項條款，確認內容符合自身條件後再交易。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠建議，消費者購買前建議多次到場觀察，確認動物精神、行動力是否正常，有無眼鼻分泌物、皮膚異常等症狀，切勿因一時喜愛而倉促決定。必要時可與業者溝通，安排至雙方信賴的動物醫院健康檢查後，再審慎評估是否購買。

獸醫陳鉅尹表示，動物醫療並非萬能，不健康或先天不良的動物，即使細心照顧，也無法保證百分之百能恢復健康；若對動物狀況或業者說明有所疑慮，最好的選擇就是不要購買。

動保處呼籲，若不幸發生消費糾紛，請務必儲存通訊紀錄、契約書及獸醫診斷證明，向各地消保官或動保處提出申訴，以保障自身與幼犬幼貓的權益。

新北市動保處表示，寵物買賣常見疑似貓隻有呼吸道感染症狀。圖／新北市動保處提供
