新北遊蕩犬右前腳被捕獸鋏夾斷獲救 北市湖田國小認養開啟校犬新生

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
湖田國小老師帶三腳狗「安生」與學生上生命教育課程。圖／新北市動保處提供
新北淡水動物之家接獲民眾通報，於淡水沙崙地區發現一隻右前腳嚴重受傷的犬隻在外遊蕩，情況危急。動物之家隨即派員前往救援並帶回安置，經獸醫師黃仲煜檢查後確認，該犬隻因遭捕獸鋏夾斷右前腳，須進行截肢手術。在獸醫師專業治療與志工細心照護下，犬隻術後復原良好，生命狀況穩定。

淡水動物之家隨後積極為該犬隻尋覓合適的新主人，適逢台北湖田實驗國民小學推動校貓校犬計畫，在家長會長林育民熱心媒合下，校方得知淡水動物之家有一隻親人、溫馴，且極具生命教育意義的犬隻亟需認養。

校長高志遠親自率領學輔處主任及教師團隊跨市前往探視後，決定認養該犬隻作為校犬，讓牠成為陪伴師生、深化生命教育的重要夥伴。

同時，該校亦於淡水動物之家認養一隻性情溫和、親人的虎斑貓「貓老大」作為校貓，讓校貓與校犬共同在校園中扮演生命教育與心靈療癒的角色。

動保處與台灣動物保護行政監督聯盟於今天前往湖田實驗國民小學，致贈校犬校貓「嫁妝」，並向全校師生宣導愛護動物、尊重生命的理念，期盼透過與犬貓的日常互動，培養學生的責任感、同理心與關懷生命的態度，使動物保護觀念向下扎根。

動保處表示，新北市共計推廣76隻校犬貓，為全國數量最多的縣市，長期積極推動流浪犬貓認養，並主動媒合各縣市學校參與校園犬貓計畫，認養新北市校犬、校貓，不僅會協助動物完成絕育、寵物登記、施打基礎疫苗與狂犬病疫苗、基本健康檢查與醫療評估，認養後亦提供諮詢與飼養指導、以及認養大禮包等，藉由犬貓駐校，讓尊重生命的理念在校園中深耕發展。

北市湖田國小訓體組長楊忠傑抱貓老師和校犬安生互動。圖／新北市動保處提供
