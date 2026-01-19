快訊

巨大鯨豚擱淺台東長濱海灘死亡 被送去鯨豚中心查死因

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
民眾在台東長濱沙灘發現一隻弗氏海豚擱淺不動，被發現時已經明顯死亡。圖／海巡署提供
民眾在台東長濱沙灘發現一隻弗氏海豚擱淺不動，被發現時已經明顯死亡。圖／海巡署提供

台東長濱昨日發現一隻巨大鯨豚擱淺沙灘，海巡署人員獲報前往現場，眾人發現身長220公分的鯨豚已經明顯死亡，經由成功大學鯨豚中心協助辨識，專業人員確認死亡鯨豚屬於弗氏海豚，在現場採樣完成後，連夜運回成大，將進一步檢驗以判定死因。

18日下午，海巡署東部分署第一三岸巡隊長濱安檢所接獲民眾通報，長濱鄉城仔埔沙灘發現一隻疑似死亡鯨豚，安檢所聯繫台東縣府畜產保育科、海保署台東海洋保育站及成功大學鯨豚中心等單位人員趕赴現場協助處理。

第一三岸巡隊說，海巡人員抵達時，這隻鯨豚已經明顯死亡，經丈量體長約220公分，後續由成功大學鯨豚中心協助辨識，確認該品種為弗氏海豚，移至高處後，昨晚9時許，成功大學委託廠商抵達現場採樣並將鯨豚遺體運回成功大學鯨豚中心檢驗。

民眾在台東長濱沙灘發現一隻弗氏海豚擱淺不動，被發現時已經明顯死亡。圖／海巡署提供
民眾在台東長濱沙灘發現一隻弗氏海豚擱淺不動，被發現時已經明顯死亡。圖／海巡署提供
巨大的弗氏海豚連夜被送往成功大學鯨豚中心檢驗，可能透過解剖查明死因。圖／海巡署提供
巨大的弗氏海豚連夜被送往成功大學鯨豚中心檢驗，可能透過解剖查明死因。圖／海巡署提供

