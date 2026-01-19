去年移除綠鬣蜥26萬隻創紀錄 今年成蜥獎勵金調升至300元

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2025年綠鬣蜥移除總量以26萬隻創新紀錄，為2024年的3倍。圖／聯合報系資料照片
2025年綠鬣蜥移除總量以26萬隻創新紀錄，為2024年的3倍。圖／聯合報系資料照片

林業及自然保育署今公布去年綠鬣蜥移除總量，2025年移除26萬隻創新高，為2024年的3倍。林保署今表示，今年將提高獎勵金優先移除具繁殖力的成體，每隻獎勵金由250元調升至300元，但仍僅有參加地方政府開設的專業課程，並取得認證者才可換取獎勵金。

林保署說，過去綠鬣蜥移除面臨的痛點，包括補助地方政府的經費多為1年1期，常因年底計畫結案後未能立即銜接新年度計畫，導致跨年度的移除空窗期，而年初正是綠鬣蜥開始交配繁殖的重要階段。

其次是許多縣市交界或地形險惡區域，以及軍營等軍事管制場域，往往因權責不清或難以進入而成為三不管的移除盲區。此外，以往移除僅著重數量，缺乏針對具繁殖能力個體的策略性移除，導致移除效率不彰。因此林保署於2024年底邀集地方政府與學者專家共同討論，精進移除策略，包括要求地方政府的移除計畫招標改採「跨年度」設定，消弭原本跨年度的移除空窗期。

林保署指出，針對以往的三不管地帶，林業保育署組建專業獵人團隊，主攻縣市交界及地形複雜等高難度移除區域；地方政府則負責城鄉人口密集區及重要流域，並培訓總計超過1600名民眾，與招標委託的專業團隊合力進行移除。

根據林保署的移除統計，2025年全台移除數量高達26萬隻，為2024年移除量3倍，其中以屏東縣移除13萬288隻最多，其次為高雄市6萬2608隻。

然而從去年的移除個體分析，吻肛長未達30公分的未成年個體占了84%，顯示對性成熟成體的捕捉比率偏低，對於族群成長的遏止力道恐有不足。

林保署表示，今年將調整移除獎勵金，以加強移除具繁殖力的成體（吻肛長30公分以上），凡已受訓取得認證的民眾，捕獲吻肛長30公分以上的成蜥，每隻獎勵金由250元調升至300元，未達30公分者則由每隻100元調降為50元；而地方政府委託的專業廠商，捕獲吻肛長30公分以上成蜥，酬勞維持每隻500元，但未達30公分的幼體則由每隻200元調降為100元。

林保署表示，除了地方政府委託的專業團隊及完訓認證民眾執行有償的綠鬣蜥移除任務外，也歡迎熟悉綠鬣蜥外形與生態的民眾無償協助移除綠鬣蜥，不必擔心觸法，但在移除過程切勿刻意虐待或施加非必要痛苦。

希望移除綠鬣蜥換取獎勵金的民眾，則須參加地方政府開設的專業課程並取得認證，以確保參與者均能認識綠鬣蜥生態習性並運用適當的移除方式。

