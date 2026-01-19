台東長濱海灘發現死亡弗氏海豚 岸巡送成大檢驗

快訊

中央社／ 台東縣19日電

台東長濱鄉城仔埔沙灘昨天下午有民眾發現一頭死亡鯨豚，第一三岸巡隊長濱安檢所獲報前往處理，聯繫海保署台東海洋保育站、成功大學鯨豚中心協助辨識品種及處置事宜。

海巡署東部分署第一三岸巡隊今天發布訊息表示，昨天下午1時45分，岸巡隊長濱安檢所接獲民眾通報發現死亡鯨豚，隨即前往處理；現場發現鯨豚已明顯死亡，經丈量鯨豚體長約220公分，先將鯨豚移至高處，避免被海浪捲走。

第一三岸巡隊指出，經成功大學鯨豚中心團隊協助辨識，確認品種為弗氏海豚；晚間9時許，成功大學委託廠商抵達現場採樣並將鯨豚遺體運回成功大學鯨豚中心檢驗。

第一三岸巡隊呼籲民眾，台東沿海地區野生動物資源豐富，常會遇見海洋生物於岸上擱淺等情事，應避免任意驚擾或接觸，夜間則適度降低手電筒等光源使用，以減少對野生動物活動的影響；如發現野生動物受傷或其他生態保育相關事件，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將迅速前往協助處理，共同守護珍貴海洋與自然生態。

